Jaká pomoc? Tereza H. (26) se pustila do Zdechovského! Ostrá odpověď europoslance a slova o naivitě.

Tereza H. byla zadržena v lednu 2018 na letišti v Láhauru. V jejím kufru údajně celníci našli devět kilogramů heroinu. O rok později byla mladá Češka odsouzena k osmi letům a osmi měsícům v pákistánském vězení. Rozsudek byl ovšem nepravomocný. Minulý rok v listopadu se podařilo dosáhnout odvolání a Tereza byla propuštěna.

K její kauze se v minulosti v médiích několikrát vyjádřil europoslanec Tomáš Zdechovský. „Za její svobodou se skrývají stovky hodin vyjednávání, schůzek a psaní e-mailů i oficiálních dopisů. Šlo o velmi složitý a náročný proces,“ uvedl například v rozhovoru pro EuroZprávy.

Tereza si to ale zjevně nemyslí, na sociální síť totiž tento týden umístila rozhořčený příspěvek. „Opravdu by mě zajímalo, co pro mě udělal europoslanec Tomáš Zdechovský. Viděla jsem milion videí, kde machroval, jak mě zachránil, ale my dodnes nevíme, o koho se jedná,“ nebrala si propuštěná Češka servítky a žádala vysvětlení, proč už nyní politik nedává rozhovory.

Ostrá odpověď

Tomáš Zdechovský pro Blesk nejprve uvedl, že se k výrokům vyjadřovat nebude. „Svou naivitu už prokázala při pašování drog z Pákistánu, proč by tedy měla věřit, že jí Česká republika pomohla?“ sdělil europoslanec. „Kde trávila čas po propuštění? Kdo zajišťoval její bezpečnost?“ podivil se Zdechovský.

Doplnil také několik bodů, které nazval „fakty k zamyšlení pro čtenáře Blesku“. V nich uvedl, že člověk, jenž věří, že ho po odpykání poloviny trestu jen tak náhodou propustí kvůli pochybení celníků, je hloupý. „Doporučuji všem, kteří byli někdy nestandardně propuštěni z vězení, ať radši mlčí,“ vyzval Zdechovský.

Dodal také, že nikdo po Tereze nechce, aby děkovala diplomatům, bezpečnostním složkám a ministrovi, kteří se jejím případem zabývali. „Ale je zbytečné se veřejně ztrapňovat a tvrdit, že ti lidé pro ni nic neudělali.“

Osobní setkání s Terezou odmítl s tím, že případ je pro něj jejím návratem do ČR uzavřen. „Přeji jí vše dobré a pevně věřím, že bude mít i nadále takové ‚štěstí‘ jako v Pákistánu,“ uzavřel Zdechovský.