Tereza H. (26) po rozchodu se zápasníkem září štěstím: Užívá si léta na svobodě

Po návratu do Česka z Pákistánu se Tereza skryla před světem. Užívala si rodiny a svých blízkých. Nakonec si ale založila účet na instagramu a počet jejích fanoušků začal raketově stoupat. Po nějakém čase oznámila, že se stahuje do ústraní a dá si sociální detox. „Přátelé. Na pár dní se odmlčím,“ uvedla šestadvacetiletá Češka.

Ovšem trvalo to jen pár dní a znovu o sobě dala vědět. Tereza, která po návratu do rodné země prošla radikální změnou vzhledu a opět se stala blondýnkou, se ukázala v krásných letních šatech se vzkazem, že je u své kamarádky, které vděčí za mnohé. „Nevím, co bych bez tebe dělala,“ vzkázala jí.

Jak se zdá, Tereza se svými přáteli dohání čtyři roky, kdy byla od nich odtržena. Půvabnou Češku zadrželi v roce 2018 na letišti v Láhaur celníci, kteří údajně měli najít v jejich zavazadlech téměř devět kilogramů heroinu. Tereza tak putovala za mříže, kde strávila dlouhé roky. Nakonec ji ale soudní verdikt osvobodil a vrátila se ke své rodině.

Po čtyřech letech si tak užívá léta na svobodě. Po návratu se sblížila se známým zápasníkem MMA Michalem Kotalíkem, vztah mezi nimi měl ale po několika týdnech skončit. Tereza ale i tak září štěstím. V posledním příspěvku uvedla, že má práci, která ji baví, protože je v nejlepším podniku a má nejlepší šéfy. „A co víc? Zákazníci se vrací a chutná jim!“ napsala Tereza.