Své fanoušky na sociálních sítích přivedla do varu Tereza H. Šestadvacetiletá Češka na instagramu svým fanouškům vypráví nejen o tom, co prožívala ve vězení v Pákistánu, v němž strávila čtyři roky, ale rovněž s nimi sdílí šťastné chvíle, které zažívá se svými blízkými. V neděli jim zase ukázala své ladné křivky! Ke snímku, na němž je v titěrném tílku, navíc připsala poselství všem servírkám!

Čtyři roky strávila za zdmi věznice v Pákistánu a nyní si naplno užívá každého dne. Tereza H. byla zdržena v roce 2019 na letišti v pákistánském Láhauru. Celníci údajně měli najít v jejím zavazadle bezmála devět kilogramů heroinu. Dnes již šestadvacetiletá Češka bojovala za svou svobodu a 1. listopadu přišel osvobozující verdikt.

Ačkoliv byla volná, cestě do rodné země bránili právě celníci, kteří ji chtěli vidět znovu za mřížemi. Tereza se domů tak vrátila až letos na jaře a poté, co si založila instagram, počet jejích fanoušků začal stoupat. V současné chvíli jich má již přes dvacet tisíc.

Tereza v neděli publikovala snímek z koupelny. Jelikož neděle byla opravdu parná, na fotce má brýle a tílko, které víc ukazuje, než zakrývá. Vykrojený top tak odhalil její úzký pas, tetování na pravé ruce a zároveň výstřih. Tereza má smysl pro humor a k fotce připsala: „Holky servírky, chcete dýška? Tak se snažte, tohle pomáhá.“ Vzkázala všem servírkám fígl, jak si přijít k lepším penězům. Zároveň přidala hashtag: „Hurá do práce!“ V druhé části příspěvku dodala: „Je to saozřejmě p*del. Stačí donést, co si zákazník poručí a usmát se. Ale i ta prsa v tom hrají roli,“ myslí si Tereza, která ostatně sama pracuje v pohostinství.