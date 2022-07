Příběh Terezy H. zná celé Češko. Dnes šestadvacetiletá blondýnka skončila v pákistánském vězení poté, co se měla údajně pokusit v roce 2019 převézt z Láhauru do Spojených arabských emirátů velké množství heroinu. Putovala tak do tamní vazby a o víc než rok později byla odsouzena na osm let a osm měsíců ve vězení.

Rodačka z Uherského Hradiště ale bojovala za svou nevinu a po čtyřech letech si vyslechla osvobozující rozsudek a vrátila se do Česka. Týdny se však držela v ústraní a nakonec si založila účet na instagramu, kde ji už sleduje přes 17 tisíc lidí. Na sociální síti sdílí vzpomínky, fotografie a dělí se s lidmi o to, co prožila. Právě otevírání se cizím lidem na instagramu však může být podle psycholožky dvousečný meč.