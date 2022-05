Po čtyřech letech v Pákistánu, z nichž velkou část strávila ve vězení, se mladá Češka Tereza H. zřejmě vrátila domů. Kde se ale nyní nachází není jasné. Je možné, že je s tatínkem na tajném místě. Do rodného města se prý asi nevrátila. Propuštěná dívka má údajně strach z návratu do normálního života.

Terezu zadrželi celníci v lednu 2018 na letišti v Láhauru. V jejím kufru bylo údajně devět kilogramu heroinu. O rok později byla mladá žena odsouzena k osmi letům a osmi měsícům vězení. Stále však tvrdila, že je nevinná a to také chtěla prokázat u soudu. Po dlouhých peripetiích se jí to nakonec podařilo a 1. listopadu byla zproštěna všech obvinění.

Domů však zamířit nemohla, celníkům se rozhodnutí soudu nelíbilo a Terezu ze země pustit nechtěli. Koncem dubna pro mladou Češku přišla skvělá zpráva a odvolání celníků bylo zamítnuto a pohledná blondýna mohla konečně domů.

To, zda do České republiky vůbec dorazila, ovšem jasné není. Původně se objevila zpráva, že žije v rodném městě u matky. Podle webu Expres to ovšem není pravda. „Byla by tam hodně na očích, je to prakticky centrum města, a navíc Terezina máma má problém udržet tajemství,“ sdělil webu zdroj blízký rodině, který doplnil, že Češka je nejspíš na tajném místě s otcem Miroslavem.

Další člověk z okolí mladé ženy doplnil, že se prý Tereza bojí návratu do běžného života a stydí se za to, co se stalo. Údajně se skrývá nejenom před médii, ale i před přáteli z minulosti.