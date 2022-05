Kriminalisté z Českolipska obvinili chalupářku z vraždy jejího manžela, k níž mělo dojít zhruba před půl rokem. Svůj čin si údajně naplánovala. Manžela měla udeřit tupým předmětem, následně jeho tělo rozporcovala a spálila na zahradě. Ohniště údajně založila v rohu zahrady. Ostatky tam převezla na kolečku z kůlny.

Sousedé pro CNN Prima News uvedli, že na zahradě pálila několik dní a to právě dny poté, co zmizel její manžel. K pálení podle slov sousedky použila benzín a pevný podpalovač. „Pálila třeba celej den a varovala nás, že to bude smrdět,“ uvedla sousedka s tím, že to vysvětlila tím, že pálí staré věci po rodičích. „Stopy zakryla tím, že odstranila končetiny a tělo spálila na zahradě,“ potvrdila mluvčí libereckého krajského soudu Karolína Francová. Žena se k činu přiznala a je stíhána na svobodě. Podle Francové spolupracuje při vyšetřování a svého činu lituje.

Hrozí jí až osmnáct let ve vězení. Právník Jan Černý uvedl, že to, jakým způsobem naložila s tělem, nebude mít vliv na konečný trest. „Z pohledu zákona šlo o zahlazování stop a je v podstatě jedno jestli zakopáním těla na zahradě nebo jeho rozřezáním,“ uvedl pro CNN Prima News.

Případ připomíná čin, který spáchala Irena Čubírková, která v padesátých letech zavraždila svého milence a manžela. Manžela rozřezala a kusy těla spálila v peci na chleba. Následně ostatky zakopala na zahradě. Uříznutou hlavu pak dala na záchod ve vlaku. Za čin dostala trest smrti oběšením.