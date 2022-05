V pátek krátce po jedenácté hodině dopolední vyjela Policie ČR do jednoho z panelových domů v obci Libouchec nedaleko Ústí nad Labem. Podle informací, které Blesku potvrdila policejní tisková mluvčí Veronika Hyšplerová, měl opilý třiasedmdesátiletý Vladimír R. vyhrožovat sebevraždou.

„Krátce po jedenácté hodině dopolední jsme obdrželi informaci o starším muži, který v panelovém domě v Libouchci vyhrožuje sebevraždou. Z prvotních zpráv měl být ozbrojen,“ řekla Blesku Hyšplerová. To Blesku potvrdila i jedna ze sousedek, která byla spolu se svým mužem mezi evakuovanými. „Ještě se do domu nemůžeme vrátit, na zemi tam prý ještě leží granát,” řekla po zásahu sousedka.

Na místo policie okamžitě vyslala několik hlídek a evakuovala obyvatele panelového domu a přilehlé okolí. Následně byla také povolána zásahová jednotka s vyjednávačem. „Vyjednávání bylo úspěšné, policistům se muže podařilo v krátké době zajistit a převézt do nemocnice,“ doplnila mluvčí. Uvedla také, že muž byl pod vlivem alkoholu.

Podle informací, které se Blesku podařilo na místě zjistit, byl pachatel známou figurkou. „Je to bývalý soudce, ale už v důchodu. Celkem často pije a opilý byl i teď. Proč to ale chtěl udělat, to těžko říct. Hodně žárlil na svou mladší ženu,“ svěřila se Blesku jedna ze sousedek. Místní se také Blesku svěřili, že muž by měl být otcem pražského policejního mluvčího.