Předchozí provozovatel ústeckého krematoria dostal od města výpověď proto, že neplnil podmínky smlouvy. Když si však Městské služby chtěly v listopadu 2019 od Šauera ústav převzít, kontrola z ministerstva pro místní rozvoj odhalila závažné porušení zákona o pohřebnictví. Kvůli nálezu masa byla na místě i policie. Naštěstí se ukázalo, že nešlo o lidské ostatky. O celé kauze v minulosti Blesk informoval.

Majk se na svém kanálu zaměřuje na opuštěné, zajímavé budovy, v nichž natáčí videa. Jeho poslední video vzbudilo velké pozdvižení. Krematorium v Ústí nad Labem totiž opuštěné není. Navíc jej v současné době provozuje město a nemá se zmíněnou kauzou předchozího provozovatele nic společného. To však mladík ve svém videu nevysvětlil.

Došlo k narušení piety

V současné době jsou provozovatelem krematoria Městské služby, které jej postupně rekonstruují. Ústav je však stále v provozu. Youtuber s kamarádem se dovnitř dostali dírou v plotě. Obřadní síň v rekonstrukci zůstala nezamčená, a tak tam mladíci vnikli.

Z videa je patrné, že už zřejmě během jeho natáčení dvojice zjistila, že ústav asi není tak opuštěný, jak si myslela. Záběry ovšem i tak zveřejnili a místo neopustili. „Nemůžeme tu mluvit nahlas, protože tam vzadu jsou auta. Je dost možné, že je tam nějaký hlídač,“ řekl Majk ve videu.

Když se záběry objevily na internetu, město podle informací serveru iROZHLAS.cz podalo trestní oznámení. Nejen kvůli narušení domovní svobody, ale také proto, že podle primátora Petra Nedvědického (ANO) došlo k poškození města.

„Tam neměl kdo co pohledávat, vzhledem k tomu, že je to funkční krematorium, kde jsou těla zemřelých, a byla narušená pieta, což nám vadilo a chtěli jsme po youtuberovi Majkovi, aby se omluvil, protože si myslíme, že to je prostě za hranou. To on udělal a za nás je to vyřízené,“ sdělil Rozhlasu ředitel krematoria Tomáš Vohryzka.

Ten doplnil, že zřejmě nevznikla žádná škoda a díru v plotě již pracovníci krematoria zabezpečili a vyměnili zámky. Dvojice mladíků se naštěstí nedostala přímo do míst, kde jsou v současnosti uložena těla, tato místa jsou podle Vohryzky zamčená.

Majk se omluvil

Youtuber později vydal video, v němž se za své jednání omluvil. „Chtěl bych se omluvit primátorovi města Ústí nad Labem a všem, kterých se to nějakým způsobem dotklo. Vím, že jsem svým jednáním nějakým způsobem narušil pietu. Každý někdy dělá chyby a základ je si to přiznat,“ sdělil v úvodu mladík.

Dodal, že do videa dal informace z dva roky starého článku, u něhož si přečetl pouze úvod, a tak netušil, že kauza se týkala bývalého provozovatele ústavu.

„Milý Majku, děkuji Ti za toto omluvné video. Myslím, že to byla z Tvé strany tak trochu klukovina, ale mně tahle omluva a vysvětlení stačí,“ napsal k omluvnému videu náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS).