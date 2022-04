Teenager, jehož policie uvádí pouze iniciálami C. P. B., se ve středu poprvé dostavil k soudu prostřednictvím videohovoru. Byl obviněn ze tří bodů obžaloby, včetně úmyslného zabití prvního stupně, sexuálního útoku prvního stupně a sexuálního útoku prvního stupně na dítě mladší 13 let s následkem těžké újmy na zdraví, informoval The Mirror.

„Chlapec měl v plánu znásilnit a zabít oběť od samého počátku,“ nechal se slyšet prokurátor Wade Newell. Dále uvedl, že mladík nejdřív dívku povalil na zem, několikrát ji praštil klackem přes hlavu a pak ji uškrtil. Ke znásilnění mělo dojít až poté, co dívka nedýchala.

Prokuratura souhlasila s kaucí pod podmínkou, že se nebude stýkat s žádnými mladistvými a nebude vlastnit nebezpečné zbraně. Této žádosti soudce vyhověl. Dále se nesmí vidět se svými sourozenci, pokud o to sami nepožádají.

Úřady stále nepotvrdily, zda a odkud se kluk a dívka znali. Tělo holčičky bylo nalezeno jen několik bloků od domu její tety, odkud v neděli večer odcházela domů. Poté, co otec nahlásil Lilyino zmizení, policie spustila rozsáhlé pátrání. Zanedlouho policisté našli i podezřelého.

Na úterní tiskové konferenci o tom promluvil šéf policie v Chippewa Falls Matthew Kelm: „Ačkoli Lily Petersovou už nic nevrátí, jsme velmi vděční, že můžeme tuto zprávu sdělit rodině a okolí.“ Po zadržení hlavního podezřelého se dle Kelma místní nemusejí nadále bát.