Co stálo za brutálním napadením, zatím není jasné. „Byli to sousedi, jeden druhého pobodal nožem. Nevím, co si udělali, útočník je takový mladý chlap, nechápu to,“ řekl pro Blesk.cz muž ze sousedství.

Podle policie zaútočil mladší z mužů na druhého na chodbě paneláku. Zatímco agresor utekl, napadený putoval s vážným zraněním do nemocnice. „V současné době je mimo ohrožení života,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.

Zavolal, kde je

Po útoku se rozjelo rozsáhlé pátrání v okolí místa činu, v akci byly speciání složky jako těžkooděnci i psovodi. Muž, který byl na počátku označen jako nebezpečný, se ale nakonec ozval sám.

„Uvedl, že ráno napadl svého souseda a nachází se na ulici 28. října v Ostravě. Během okamžiku byl zadržen a předán ostravským kriminalistům,“ pokračovala policistka. Muž byl obviněn z pokusu o vraždu, hrozí mu 10 až 18 let vězení.

Pozor na dezinformace!

Původně se k případu mezi lidmi rychle šířily nepravdivé informace, že z nedaleké školky bylo uneseno dítě. „Vše vzniklo zřejmě z důvodu, že lidé na jednom místě viděli více policistů a také těžkooděnce,“ podotkla Eva Michalíková.

Policistka varovala před šířením neověřených zpráv, především na sociálních sítích. „Mnoho lidí si neuvědomuje, že taková nepravdivá a neověřená informace může způsobit paniku a znepokojení. Je zapotřebí připomenout, že i šíření poplašné zprávy může být vyhodnoceno jako trestný čin,“ uzavřela.

VIDEO: Jak zastavit krvácení. Rady záchranáře Víta Samka.