Za loňskou vraždu čtyřiaosmdesátileté seniorky v olomoucké městské části Nedvězí uložil v pondělí olomoucký krajský soud Pavlu V. trest 18,5 roku vězení. Rozsudek vynesl soud poté, co jednačtyřicetiletý muž po zahájení jednání prohlásil vinu a jeho prohlášení soud přijal. Podle obžaloby Pavel V. ženu poté, co jej vyrušila při vloupání do domu, zardousil. Původně mu hrozilo 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest. Rozsudek není pravomocný, muž si ponechal lhůtu pro případné odvolání.

Kromě vraždy byl muž odsouzen také za porušování domovní svobody a krádež. „Jako polehčující okolnost jsme vzali prohlášení viny. Mezi přitěžující patří jednoznačně předchozí trestná činnost, spáchání více trestných činů a u nejzávažnějšího z nich jde o trýznivý způsob a snaha zakrýt předchozí trestnou činnost. Další přitěžující okolností je, že se dopustil jednání vůči staré osobě,“ uvedl soudce Petr Sušil. Soudce přitom poukázal na to, že vraždy podle stejného scénáře se dopustil před 24 lety i jeho nevlastní bratr. I on se tehdy vloupal do domu, kde jej vyrušila seniorka, kterou tehdy uškrtil a ukopal.

Muž u soudu obžalobu nechtěl nijak rozporovat a nevyužil ani posledního slova. Pavel V. byl v minulosti jedenáctkrát souzen především za majetkovou trestnou činnost, ve vězení byl třikrát a poslední, čtrnáctiměsíční trest za krádež vykonal půldruhého roku před vraždou. Podle žalobce se do domů vloupával v době přítomnosti jejich obyvatel i dříve. V tomto případě to však skončilo tragicky. „Dopustil se násilí vůči osobě ve velmi vysokém věku, ženě bylo 84 let, při vzájemné konfrontaci neměla jedinou šanci,“ uvedl žalobce Jindřich Pazdera. Při závěrečné řeči navrhoval pro muže trest v rozmezí 18 až 19 let.

Případ je z noci z 27. na 28. července, kdy se Pavel V. vloupal do domu seniorky. Muž byl v té chvíli pod vlivem pervitinu. Nejprve prohledal komodu v přízemí, poté vyšel do patra a postupně prohledal kuchyň a ložnici. V té chvíli jej však přistihla seniorka a řekla mu, že ho zná a zavolá policii. Ve chvíli, kdy se otočila, ji útočník zezadu chytil a povalil na postel, kde ji zalehl. Poté, co žena křičela a volala o pomoc, jí omotal kolem krku šátek a druhou rukou jí přikrýval ústa, aby nekřičela. Dusil jí tak až do chvíle, než přestala dýchat - bezprostřední příčinou bylo udušení, doplnil žalobce.

Pavel V. poté prohledával dům dál až do doby, než byl vyrušen domovním zvonkem. Podle policie ho vyrušil syn oběti, kterého lomoz probudil. Právě jednání po vraždě označil žalobce za velmi otrlé. Zloděj z domu utekl a ukryl se v sousedním neobydleném domě, kde ho policisté odpoledne zadrželi. Krátce předtím si muž podřezal žíly, podle lékařské zprávy šlo však spíše o demonstrativní pokus o sebevraždu. O sebevraždu se pokusil i ve vazbě, vyplynulo dnes z jednání u soudu.