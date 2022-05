Balíčky s kusy těla vydávala Vltava v rozmezí několika měsíců. Policistům se však nedařilo mrtvolu identifikovat. Ta nejdůležitější část, hlava, totiž chyběla. Když byl však v řece nalezen trup, vyšetřování se trochu posunulo. Na těle bylo totiž vytetováno jméno Pepa v srdíčku a kriminalisty napadlo, že mrtvý je možná homosexuál. Srdíčko bylo navíc rozbodáno.

Ač v roce 1968 nebyla v České republice už homosexualita nad 18 let trestná sedm let, odlišná sexuální orientace byla ve společnosti tabuizovaná a komunita byla velmi uzavřená.

Policisté však nakonec obvolali některá telefonní čísla, která našla u vzkazů na toaletách na hlavním nádraží. Dohazovač René sice nejprve vypovídat nechtěl, nakonec ale prozradil, že mrtvým je osmnáctiletý Karel Batěk. Mladík, který neměl stálou práci a nechával se živit svými milenci. Kriminalisté sice znali identitu zavražděného, k vyřešení případu se ale nepřiblížili.

Vraha tížilo svědomí a tak se v říjnu stejného roku přiznal svým kamarádům z trampské komunity. Jiří Duchoň přezdívaný Pasáček vepřů měl podivnou pověst. Byl tichý, ale kvůli drobnosti klidně vypěnil tak, že spolutáborníka pálil větví.

A co se tedy stalo s Baťkem? Duchoň ho jednoho večera sbalil na hlavním nádraží a pozval ho k sobě domů. Ráno se k němu ale Karel choval hrubě, nenechal se vyhodit a ještě se Jiřímu vysmíval. Ten nakonec popadl kladivo, milence ubil, jeho tělo rozřezal a hodil do Vltavy. Duchoň byl odsouzen na dvanáct let do vězení.