Případ, na který kriminalisté jen tak nezapomenou, se začal psát koncem dubna 1951. Řeka na jezu v Klecánkách u Prahy vyplavila krabici, ve které byly ženské ostatky bez hlavy a nohou. Nález kriminalistům až nápadně připomínal případ z roku 1933, kdy byl nalezen trup bez končetin a hlavy, který patřil Otýlii Vranské (†22). U tohoto případu není dodnes znám pachatel.

Kriminalisté u nálezu v Klecánkách byli v úzkých. Tělo ženy bylo dle znalců ve vodě déle než týden a identifikovat oběť bez hlavy se zdálo jako nevyřešitelný problém. Naštěstí ale pomohla výrazná jizva na zádech. Lékař usoudil, že je to zřejmě z operace plíce a z dabatabáze pacientů s tuberkulózou se kriminalistům podařilo zjistit, že se zřejmě jedná o pětadvacetiletou Hertu Černínovou. Definitivně to potvrdil až přivolaný manžel Radko Černín, který tělo identifikoval jako svoji ženu, protože poznal její spodní prádlo.

Policistům poradil psí chlup

Kriminalisté zjistili, že žena pracovala v Živnostenské bance. V den svého zmizení 17. dubna vybrala 67 tisíc korun na výplaty zaměstnanců a pak jako by se po ní slehla zem. Kriminalisté byli znovu ve slepé uličce, ale objevil se další důkaz, který jim zřejmě napověděl, kdo je Hertiným vrahem – psí chlup.

Hadr, do kterého byl zabalen Hertin trup, byl identifikován jako závěs a policisté logicky vydedukovali, že pochází z bytu, kde byla žena zavražděna a rozřezána. A právě na závěsu byl nalezen černobílý psí chlup. Policisté došli k závěru, že oběť svého vraha zřejmě znala – na ulici Na Příkopě, kde pracovala, by si únosu nebo přímo vraždy někdo všiml.

Zmizely nůžky

Jako prvního vyslýchali právě Hertiina vraha Miroslava Šmída, jenže ten měl původně alibi od kolegyň. Ty si ale zpětně vzpomněly, že se mýlily. Šmíd prý z práce na několik hodin odešel a vrátil se v jiném oblečení. Navíc byl prý celý den poněkud nervózní a nikdo ten den nemohl v kanceláři najít nůžky – smrtelný nástroj, který si Šmíd na vraždu kolegyně vypůjčil.

Kriminalistům ovšem stále neseděl onen psí chlup, jelikož Šmíd psa nevlastnil. Nakonec se zjistilo, že se jedná o psa Šmídovi přítelkyně Věry Holánkové. Když na ní policisté udeřili, šla s pravdou ven.

S úklidem po vraždě pomáhala milenka s matkou

Šmíd s Holánkovou si užívali luxusního života, který ovšem něco stál. Vrah své milované, a jak se později ukázalo i dalším milenkám, chtěl dopřát tolik, že dokonce zpronevěřil tři miliony korun v bance, kde pracoval. Při tehdejším platu kolem pěti tisíc korun, se jednalo o skutečně velké jmění.

Vrah pod záminkou koupě psacího stroje vylákal Černínovou do bytu své milenky v den, kdy věděl, že má u sebe peníze na výplaty. Oběť znala kolegu z práce a neměla sebemenší důvod mu nevěřit. Nejprve ji 17x udeřil 4kilovým závažím do hlavy, pak ji odtáhl do vany a tam ji ubodal nůžkami. Jeho přítelkyně Věra společně s matkou uklízela krev v pokoji, zatímco Šmíd ženu čtvrtil pilkovým nožem.

Případ inspiroval i scenáristy Majora Zemana

„Ten, kdo to udělal, by si zasloužil smrt,“ řekl chladně při výslechu Miroslav Šmíd, když mu policisté ukazovali fotky zavražděné Herty. Jeho slova se naplnila, dostal trest smrti. Milenka Holánková dostala u soudu deset let a její matka osm.

Řešení tohoto případu prokázalo výrazný pokrok v kriminalistické taktice i technice oproti období třicátých let dvacátého století, kdy byl vyšetřován obdobný případ vraždy Otýlie Vranské. Kriminalisté IV. oddělení krajského velitelství národní bezpečnosti v Praze Miloslav Nečásek, Jaroslav Zahrádka a další operativci, vyšetřovatelé a technici odvedli vynikající týmovou práci.

Případ zavražděné Herty Černínové inspiroval i jeden díl seriálu 30 případu majora Zemana s názvem Kvadratura ženy.