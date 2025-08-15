Tipy na víkend: Švédi oblehnou Brno! Setkání řemeslníků i flašinetářů
Co připravilo počasí na 16. a 17. srpna? Jasnou nebo polojasnou oblohu, v sobotu s teplotami do 30 stupňů a přeháňkami. V neděli by nemělo ani kápnout a teploty se ustálit na příjemných 25 stupních. Není proto důvod sedět doma, ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz pro vás připravili několik tipů na výlety.
Flašinet žije!
V sobotu se v Praze koná 12. ročník mezinárodního festivalu Flašinet žije! Na různých místech v centru metropole vystoupí pouliční umělci nejen z různých koutů Čech, ale také ze zahraničí. Od 15 hodin budou flašinetáři hrát na náměstí Na Kampě u Karlova mostu.
Dobříšská šelma
Tradiční modelářská výstava s názvem Dobříšská šelma se řadí mezi tři největší výstavy v celé republice. Každoročně bývá k vidění přes 700 modelů letadel, lodí, aut i vojenské a civilní techniky. Do sportovní haly v Dobříši můžete zavítat v sobotu.
Setkání veteránů
*Domažlice - Veteran car club v sobotu mezinárodní jízdy spolehlivosti historických vozidel do roku výroby 1955. Kapacita startujících je zhruba 150 veteránů, které můžete obdivovat na náměstí Míru.
*Veselí nad Lužnicí - Orientační jízdy historických automobilů a motocyklů malebnou krajinou jihočeských vesniček se v sobotu na náměstí.
Bedekr Blesk: Výlety po horách
Dožínky ve skanzenu
Vypravte se do 19. století na slavnost po ukončení žní. Čeká vás dožínkový průvod, pečení chleba i vyrábění dožínkového věnce. Uvidíte práci kováře, bylinkářky, likérníka a dalších. Můžete se těšit i na výuku lidového tance. Takový je sobotní program ve skanzenu v Kouřimi.
Řemeslníci předvádí své umění
*Trhové Sviny – V sobotu od 10 hodin se koná kovářský den na Buškově hamru, aneb Kuj železo, dokud je žhavé. Na akci se můžete seznámit s tradicí a současností kovářského řemesla, nakoupit drobné dárky sobě i svým blízkým. Pro všechny je připraven bohatý kulturní program.
*Skuteč - Regionální muzeum ožije v sobotu tradičními řemesly, které do zdejšího kraje neodmyslitelně patří. Při práci uvidíte zručného ševce, kameníka i kováře. Čekají vás komentované prohlídky, loutkové divadlo, tvůrčí dílny pro děti i malý jarmark s dobrotami a řemeslnými výrobky.
*Žumberk - Na tvrz Žumberk u Nových Hradů se v sobotu od 13 do 17 hodin koná slavnost řemesel. Uvidíte řezbáře, truhláře, košíkáře, i raziče mincí. Nahlédnete pod ruce krajkářky, uvidíte výrobu vitráží či pásků a mnoho dalšího.
*Rožnov pod Radhoštem - Dřevěné městečko hostí celý víkend šermíře, hudebníky, divadelní umělce i jarmarečníky. Pro návštěvníky je připraven pestrý kulturní program.
Vojenská Cihelna
Každý rok koncem srpna se v pevnosti v Králíkách koná vzpomínková akce Cihelna zaměřená na oživenou historii, vojenskou historii a vojenskou techniku z minulého století. Hlavním bodem programu je několik bojových ukázek v režii vojenskohistorických klubů převážně s tématem druhé světové války. Prezentuje se tu Armáda ČR, záchranáři, policie, vězeňská služba a k vidění je i výstava vojenské historické techniky a mnoho dalšího.
Den Brna
Na památku úspěšné obrany města Brna před švédskými vojsky v roce 1645 se koná akce Den Brna. Letos se připomíná kulatých 380 let. Program od pátku do neděle je proto velmi bohatý a jedete ho ZDE
Krojované hody
*Hustopeče - Hodové veselí v novém amfiteátru začíná v pátek a trvá až do neděle. Součástí je stavěn máje, průvody a další zábava.
*Velké Pavlovice - Od neděle do úterý tu pořádají krojované hody. Připraven je bohatý folklorní program, hudba, tanec a samozřejmě víno a spousta dobrot.
*Kojetín – Třídenní akce plná hudby, zábava, vína, ale i výstav či setkání harmonikářů vyvrcholí v neděli honosným krojovaným průvodem, který čítá na 200 účastníků. Průvod uzavírá Ječmínkova jízda králů v čele s králem Ječmínkem na bílém koni.
Templářské slavnosti
Templářské slavnosti promění v sobotu od 14 hodin zámek a hvězdárnu ve Vsetíně ve středověké ležení. Těšit se můžete na vystoupení historických šermířů, ukázky dobové kuchyně, hudební vystoupení, středověký jarmark i spoustu zábavných aktivit s tematikou středověku.
Na něco dobrého
*Písek – V Palackého sadech v sobotu ochutnáte všechny chutě světa v rámci street foodového festivalu, který nabídne to nejlepší ze světových kuchyní.
*Prostějov - Festival Chutě regionu navštíví pět měst v Olomouckém regionu, Prostějov je první. V Kolářových sadech představí tradiční i moderní pokrmy, nabídne regionální značky, farmáře, řemeslníky a gastropodniky.
*Frýdek-Místek – Na Zámeckém náměstí se koná celou soboru gastrofestival, který uspokojí chutě každého gurmán. Specialitou budou grilované dobroty.
*Malá Morávka – Víkendové Borůvkové hody budou lákat především plněné knedlíky. Těšit se můžete i na stánkový prodej v parku, ochutnávku dobrot z borůvek a mnoho dalšího.
Večerníček slaví 60 let
Unikátní výstavu k jubilejním 60. narozeninám krátkých pohádek před spaním uvidíte ve Strahovském klášteře v Praze. Výstava představuje původní kulisy z večerníčků, náčrty, fotky, kresby a loutky. Součástí jsou i interaktivní pohádkové zážitky – vstoupit můžete do světa Maxipsa Fíka, loupežníka Rumcajse a jeho synka Cipíska, pohrát si s Dášeňkou nebo zatančit si třeba s vílou Amálkou. Zavítat sem můžete do 30. září.
Unikátní Pragovky
Zažít dobu prvorepublikové automobilové dopravy můžete v Národním technickém muzeu v Praze na Letné. Sbírky nově obohatilo patnáct vozů Praga. Patří k nim prezidentský, sanitní, pivovarský i pohřební vůz této proslulé značky. Kromě nich si tu můžete prohlédnout i expozici letectví či železniční dopravy, mnoho dalších výstav i historický kolotoč. Výstava trvá až do března příštího roku.
Werich na zámku
Výstava k výročí 120 let od narození Jana Wericha na Chvalském zámku v Praze a pohádková herna představí soubor originálních ilustrací knihy Fimfárum od Jiřího Trnky. K vidění jsou i originální loutky, rekvizity a scény z natáčení animovaných filmů Fimfárum v letech 2002 až 2011. Připraveno je i promítání filmů a pohádek. Zavítat sem můžete až do konce srpna. Více čtěte ZDE
Kdo si hraje, nezlobí
Městské muzeum Týnec nad Sázavou připravilo výstavu historických hraček ze soukromé sbírky Jany Novákové. K vidění jsou tak dobové panenky, pokojíčky, plyšové hračky, knížky, obrázky a mnoho dalšího. Nechat se okouzlit dobou dávno minulou tu můžete až do konce října.
Třeboň plná loutek
Zámek Třeboň pro návštěvníky připravil novou prohlídkovou trasu plnou loutek. V nových prostorách Zahradního křídla v šesti místnostech lidé uvidí na 700 originálních loutek z období let 1906 až 1940. Marionety jsou v dobových kostýmech a vidět je můžete včetně historických kulis, stolních divadel a divadelních rekvizit. Loutky jsou velké od 20 centimetrů do půl metru. Zapůjčeny byly ze soukromé sbírky. Obdivovat je tu můžete do konce roku.
Imaginárium a knedlíkový fotbálek
Ve Východočeském muzeu v Pardubicích můžete navštívit výstavu Imaginárium, která představuje hravý a tajuplný svět divadelníků a tvůrců z Divadla bratří Formanů. Dětské i dospělé návštěvníky dovede do labyrintu zákoutí, scenérií a divadelních kulis. Celý jeden sál je věnovaný mytologii a jejímu světu, bájným zvířatům i léčivým rostlinám, u vstupu návštěvníky vítají sportoviště, například prstové závodiště a závody zvířátek. Premiéru tam má koutek s knedlíkovým fotbálkem. Navštívit magický svět můžete až do konce srpna.
Nové muzeum veteránů
Bývalé prvorepublikové kino v Turnově se proměnilo v automobilovou Galerii veteránů. Ve dvou patrech bude vystavených zhruba 40 aut a motocyklů z 20. až 70. let minulého století. Nad nimi je kavárna s průhledem na historické vozy a vyhlídkou na město. Vybudoval jej místní sběratel Jindřich Svoboda. Muzeum bude v provozu pět dnů v týdnu, od středy do neděle.
Šperky Velké Moravy
Nová výstava v Klenotnici Velké Moravy v Archeoskanzenu Modré na Uherskohradišťsku ukáže vzácné velkomoravské šperky, okrasy i užitkové předměty z raného středověku. K vidění budou archeologické nálezy z centrálních velkomoravských lokalit, Mikulčic, Starého Města a Pohanska u Břeclavi. Výstavu můžete navštívit až do prosince.
Lego na Slavkově
Zámek Slavkov – Austerlitz u Brna se proměnil v obří hernu. Až do konce roku tu je k vidění mimořádně obsáhlá výstava Lega, která zahrnuje sběratelské speciality ze 70. a 90. let minulého století, sochy lego zvířat či robotické stavebnice. Hlavním lákadlem výstavy je diorama městečka s pohyblivou vlakovou soupravou. Samozřejmostí je obří herna plná kostiček pro děti.Fotogalerie46 fotografií