Tipy na víkend: Švédi oblehnou Brno! Setkání řemeslníků i flašinetářů

/
  • Neseďte doma, vyrazte na výlet.
    15. srpna 2025 ● 05:00

     Co připravilo počasí na 16. a 17. srpna? Jasnou nebo polojasnou oblohu, v sobotu s teplotami do 30 stupňů a přeháňkami. V neděli by nemělo ani kápnout a teploty se ustálit na příjemných 25 stupních. Není proto důvod sedět doma, ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz  pro vás připravili několik tipů na výlety.

  • 1.

    Flašinet žije!

    V sobotu se v Praze koná 12. ročník mezinárodního festivalu Flašinet žije! Na různých místech v centru metropole vystoupí pouliční umělci nejen z různých koutů Čech, ale také ze zahraničí. Od 15 hodin budou flašinetáři hrát na náměstí Na Kampě u Karlova mostu.

    Flašinetáři roztočí kličky v Praze.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 2.

    Dobříšská šelma

    Tradiční modelářská výstava s názvem Dobříšská šelma se řadí mezi tři největší výstavy v celé republice. Každoročně bývá k vidění přes 700 modelů letadel, lodí, aut i vojenské a civilní techniky. Do sportovní haly v Dobříši můžete zavítat v sobotu.

    Setkání modeářů v Dobříši.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 3.

    Setkání veteránů

    *Domažlice - Veteran car club v sobotu mezinárodní jízdy spolehlivosti historických vozidel do roku výroby 1955. Kapacita startujících je zhruba 150 veteránů, které můžete obdivovat na náměstí Míru.

     

    *Veselí nad Lužnicí - Orientační jízdy historických automobilů a motocyklů malebnou krajinou jihočeských vesniček se v sobotu na náměstí.

    Veteráni v Domažlicích.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 4.

    Bedekr Blesk: Výlety po horách

    Určený pro všechny výletníky a milovníky přírody, hor, ale i menších kopečků. Nabízí více než padesátku výletů. Na své si přijdou celé rodiny, detailní itineráře tras doprovázejí pověsti a pohádky pro dětičky a také zajímavosti z historie. Kromě tipů na restaurace, cukrárny nebo horské bufety jsou uvnitř informace o parkování včetně ceníků. Zásadní je ale příloha 48 unikátních slevových kuponů na vstupy do hradů, zámků, věží, galerií a na další výstavy, do divadel, obchodů nebo na masáže, a třeba i slevy na moravské víno! Kupujte u všech dobrých prodejců nebo na www.ikiosek.cz s dopravou zdarma.

    Nový cestovatelský bedekr Blesku pro rok 2025.
    Autor: blesk

     

  • 5.

    Dožínky ve skanzenu

    Vypravte se do 19. století na slavnost po ukončení žní. Čeká vás dožínkový průvod, pečení chleba i vyrábění dožínkového věnce. Uvidíte práci kováře, bylinkářky, likérníka a dalších. Můžete se těšit i na výuku lidového tance. Takový je sobotní program ve skanzenu v Kouřimi.

    Slavnost dožínek ve skanzenu v Kouřimi.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 6.

    Řemeslníci předvádí své umění

    *Trhové Sviny – V sobotu od 10 hodin se koná kovářský den na Buškově hamru, aneb Kuj železo, dokud je žhavé. Na akci se můžete seznámit s tradicí a současností kovářského řemesla, nakoupit drobné dárky sobě i svým blízkým. Pro všechny je připraven bohatý kulturní program.

     

    *Skuteč - Regionální muzeum ožije v sobotu tradičními řemesly, které do zdejšího kraje neodmyslitelně patří. Při práci uvidíte zručného ševce, kameníka i kováře. Čekají vás komentované prohlídky, loutkové divadlo, tvůrčí dílny pro děti i malý jarmark s dobrotami a řemeslnými výrobky.

     

    *Žumberk - Na tvrz Žumberk u Nových Hradů se v sobotu od 13 do 17 hodin koná slavnost řemesel. Uvidíte řezbáře, truhláře, košíkáře, i raziče mincí. Nahlédnete pod ruce krajkářky, uvidíte výrobu vitráží či pásků a mnoho dalšího.

     

    *Rožnov pod Radhoštem - Dřevěné městečko hostí celý víkend šermíře, hudebníky, divadelní umělce i jarmarečníky. Pro návštěvníky je připraven pestrý kulturní program.

    Řemeslníci se předvedou na několika místech republiky.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 7.

    Vojenská Cihelna

    Každý rok koncem srpna se v pevnosti v Králíkách koná vzpomínková akce Cihelna zaměřená na oživenou historii, vojenskou historii a vojenskou techniku z minulého století. Hlavním bodem programu je několik bojových ukázek v režii vojenskohistorických klubů převážně s tématem druhé světové války. Prezentuje se tu Armáda ČR, záchranáři, policie, vězeňská služba a k vidění je i výstava vojenské historické techniky a mnoho dalšího.

    Vojenská akce v Králíkách.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 8.

    Den Brna

    Na památku úspěšné obrany města Brna před švédskými vojsky v roce 1645 se koná akce Den Brna. Letos se připomíná kulatých 380 let. Program od pátku do neděle je proto velmi bohatý a jedete ho ZDE

    Den Brna připomene obléhání Švédy.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 9.

    Krojované hody

    *Hustopeče - Hodové veselí v novém amfiteátru začíná v pátek a trvá až do neděle. Součástí je stavěn máje, průvody a další zábava.

     

    *Velké Pavlovice -  Od neděle do úterý tu pořádají krojované hody. Připraven je bohatý folklorní program, hudba, tanec a samozřejmě víno a spousta dobrot.

     

    *Kojetín – Třídenní akce plná hudby, zábava, vína, ale i výstav či setkání harmonikářů vyvrcholí v neděli honosným krojovaným průvodem, který čítá na 200 účastníků. Průvod uzavírá Ječmínkova jízda králů v čele s králem Ječmínkem na bílém koni.

    Krojované hody.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 10.

    Templářské slavnosti

    Templářské slavnosti promění v sobotu od 14 hodin zámek a hvězdárnu ve Vsetíně ve středověké ležení. Těšit se můžete na vystoupení historických šermířů, ukázky dobové kuchyně, hudební vystoupení, středověký jarmark i spoustu zábavných aktivit s tematikou středověku.

    Templářské slavnosti ve Vsetíně.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 11.

    Na něco dobrého

    *Písek – V Palackého sadech v sobotu ochutnáte všechny chutě světa v rámci street foodového festivalu, který nabídne to nejlepší ze světových kuchyní.

     

    *Prostějov - Festival Chutě regionu navštíví pět měst v Olomouckém regionu, Prostějov je první. V Kolářových sadech představí tradiční i moderní pokrmy, nabídne regionální značky, farmáře, řemeslníky a gastropodniky.

     

    *Frýdek-Místek – Na Zámeckém náměstí se koná celou soboru gastrofestival, který uspokojí chutě každého gurmán.  Specialitou budou grilované dobroty.

     

    *Malá Morávka – Víkendové Borůvkové hody budou lákat především plněné knedlíky.  Těšit se můžete i na stánkový prodej v parku, ochutnávku dobrot z borůvek a mnoho dalšího.

    Borůvkové hody zažijete v Malé Morávce.
    Autor: Blesk / Daniel Černovský

  • 12.

    Večerníček slaví 60 let

    Unikátní výstavu k jubilejním 60. narozeninám krátkých pohádek před spaním uvidíte ve Strahovském klášteře v Praze. Výstava představuje původní kulisy z večerníčků, náčrty, fotky, kresby a loutky. Součástí jsou i interaktivní pohádkové zážitky – vstoupit můžete do světa Maxipsa Fíka, loupežníka Rumcajse a jeho synka Cipíska, pohrát si s Dášeňkou nebo zatančit si třeba s vílou Amálkou. Zavítat sem můžete do 30. září.

    Výstava Večerníček slaví 60 let ve Strahovském klášteře v Praze.
    Autor: ČTK / Šulová Kateřina

  • 13.

    Unikátní Pragovky

    Zažít dobu prvorepublikové automobilové dopravy můžete v Národním technickém muzeu v Praze na Letné. Sbírky nově obohatilo patnáct vozů Praga. Patří k nim prezidentský, sanitní, pivovarský i pohřební vůz této proslulé značky.  Kromě nich si tu můžete prohlédnout i expozici letectví či železniční dopravy, mnoho dalších výstav i historický kolotoč. Výstava trvá až do března příštího roku.

    V Národním technickém muzeu V Praze na Letné vystavují unikátní vozy Praga.
    Autor: Foto Blesk - Robert Klejch

  • 14.

    Werich na zámku

    Výstava k výročí 120 let od narození Jana Wericha na Chvalském zámku v Praze a pohádková herna představí soubor originálních ilustrací knihy Fimfárum od Jiřího Trnky. K vidění jsou i originální loutky, rekvizity a scény z natáčení animovaných filmů Fimfárum v letech 2002 až 2011. Připraveno je i promítání filmů a pohádek. Zavítat sem můžete až do konce srpna. Více čtěte ZDE

    Werichovo Fimfárum na Chvalském zámku v Praze
    Autor: koláž Blesk.cz

  • 15.

    Kdo si hraje, nezlobí

    Městské muzeum Týnec nad Sázavou připravilo výstavu historických hraček ze soukromé sbírky Jany Novákové. K vidění jsou tak dobové panenky, pokojíčky, plyšové hračky, knížky, obrázky a mnoho dalšího. Nechat se okouzlit dobou dávno minulou tu můžete až do konce října.

    Výstava dobových hraček v Týnci nad Sázavou.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 16.

    Třeboň plná loutek

    Zámek Třeboň pro návštěvníky připravil novou prohlídkovou trasu plnou loutek. V nových prostorách Zahradního křídla v šesti místnostech lidé uvidí na 700 originálních loutek z období let 1906 až 1940. Marionety jsou v dobových kostýmech a vidět je můžete včetně historických kulis, stolních divadel a divadelních rekvizit. Loutky jsou velké od 20 centimetrů do půl metru. Zapůjčeny byly ze soukromé sbírky. Obdivovat je tu můžete do konce roku.

    Zámek Třeboň hostí výstavu 700 loutek.
    Autor: ČTK / Václav Pancer

  • 17.

    Imaginárium a knedlíkový fotbálek

    Ve Východočeském muzeu v Pardubicích můžete navštívit výstavu Imaginárium, která představuje hravý a tajuplný svět divadelníků a tvůrců z Divadla bratří Formanů. Dětské i dospělé návštěvníky dovede do labyrintu zákoutí, scenérií a divadelních kulis. Celý jeden sál je věnovaný mytologii a jejímu světu, bájným zvířatům i léčivým rostlinám, u vstupu návštěvníky vítají sportoviště, například prstové závodiště a závody zvířátek. Premiéru tam má koutek s knedlíkovým fotbálkem. Navštívit magický svět můžete až do konce srpna.

    Imaginárium ve Východočeském muzeu v Pardubicích.
    Autor: ČTK / Josef Vostárek

  • 18.

    Nové muzeum veteránů

    Bývalé prvorepublikové kino v Turnově se proměnilo v automobilovou Galerii veteránů. Ve dvou patrech bude vystavených zhruba 40 aut a motocyklů z 20. až 70. let minulého století. Nad nimi je kavárna s průhledem na historické vozy a vyhlídkou na město. Vybudoval jej místní sběratel Jindřich Svoboda. Muzeum bude v provozu pět dnů v týdnu, od středy do neděle.

    Bývalé prvorepublikové kino v Turnově se proměnilo v automobilovou Galerii veteránů
    Autor: ČTK / Radek Petrášek

  • 19.

    Šperky Velké Moravy

    Nová výstava v Klenotnici Velké Moravy v Archeoskanzenu Modré na Uherskohradišťsku ukáže vzácné velkomoravské šperky, okrasy i užitkové předměty z raného středověku. K vidění budou archeologické nálezy z centrálních velkomoravských lokalit, Mikulčic, Starého Města a Pohanska u Břeclavi. Výstavu můžete navštívit až do prosince.

    Šperky Velké Moravy v Archeoskanzenu Modrá.
    Autor: Blesk:Slávka Červená

  • 20.

    Lego na Slavkově

    Zámek Slavkov – Austerlitz u Brna se proměnil v obří hernu. Až do konce roku tu je k vidění mimořádně obsáhlá výstava Lega, která zahrnuje sběratelské speciality ze 70. a 90. let minulého století, sochy lego zvířat či robotické stavebnice. Hlavním lákadlem výstavy je diorama městečka s pohyblivou vlakovou soupravou. Samozřejmostí je obří herna plná kostiček pro děti.

    Lego ve Slavkově u Brna.
    Autor: CzechTourist, archiv pořadatelů a Blesku
    Fotogalerie
    46 fotografií
    Den Brna připomene obléhání Švédy.
    Den Brna připomene obléhání Švédy.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

     

     

     

Témata

tipy na víkend tipy na výlety CzechTourism pohádka Praha Božena Němcová výstava Karel Loprais Rallye Dakar Národní technické muzeum v Praze Princ a Večernice Pyšná princezna Česko Tatra 815

Máte k článku podnět nebo připomínku?

Cestování

Chorvatsko

Cesta autem Cesta vlakem Nejlepší pláže Nejlepší kempy Ostrovy Dubrovník Záhřeb Zadar Trogir Hvar Pag

Další destinace

Řecko autem Bulharsko autem Itálie autem

DALŠÍ VIDEA ZDE

Už budu - Beat sexism a spiking
Foto
Už budu - Beat sexism a spiking
14 13. srpna 2025
DALŠÍ DALŠÍ
Články odjinud

Dnešní horoskopy

Beran
Mars je v negativním spojení s vaším znamením, což způsobí trampoty v manželském soužití. Nesnažte se mít za každou cenu poslední slovo a vyjděte miláčkovi vstříc. Sledujte společně oblíbený seriál, věnujte se milovaným dětem a nebuďte vznětliví.
Býk
Milí Býci, dnes vás ovládne žárlivost a věřte že vám nepřinese nic dobrého. Majetnické chování vám není cizí, ale dnes to přeženete! Dávejte si pozor na slova, která vypustíte z úst. Partner by na vás změnil názor a možná se s vámi i rozešel.
Blíženci
Začněte více plánovat a nenechávejte důležitá rozhodnutí na poslední chvíli. Motivujte se k pořádku a osvojte si analytické jednání. Trocha zodpovědnosti a skromnosti by vám rovněž neuškodila! Zkrátka a dobře vezměte život do vlastních rukou!
Rak
Dnes zatoužíte po větší změně. Najednou začnete být se vším nespokojení a vymaníte se z pracovního stereotypu. Buď změníte zaměstnání, najdete si přivýdělek nebo započnete spolupracovat s bývalými kolegy. Najdete v sobě vnitřní sílu a prosadíte se.
Lev
Mars vás nadopuje svěží energií a zatoužíte po sportovních aktivitách. Nenechte nic náhodě a prožijte den na čerstvém vzduchu. Vyjeďte si na kole po okolí, navštivte s rodinou aquapark a vyzkoušejte nevšední aktivitu, která vás vždy lákala.
Panna
Pokud chcete skutečně uspět, držte se pouze toho, co je léty prověřené. Není vhodná doba pro větší změny! Ať už dnes budete dělat cokoliv, pekelně se soustřeďte a vše si pečlivě zorganizujte. Jakmile si nastavíte jasnou linku, budete sebevědomější.
Váhy
Ode dneška budete přemýšlivější a udržíte si nadhled. Konečně se zaměříte na správné změny a pochopíte, co je pro vás nejlepší. Jakmile budete spokojení, tak učiníte šťastné i své nejbližší. Nezavírejte oči před problémy známých, potřebují se někomu svěřit.
Štír
Zasvěťte den lásce. Zapomeňte na partnerské neshody a ukončete žabomyší války! Milí Štíři, nelpěte tak na svých zásadách, jinak narazíte. Přestaňte hledat na miláčkovi chybičky a kritizovat ho. Pokud chcete někoho soudit, tak začněte nejdříve sami u sebe!
Střelec
Nestrkejte nos do cizích věcí, protože i dobrý záměr se obrátí proti vám! Neberte to na lehkou váhu, jinak si znepřátelíte i nejlepší kamarády a příbuzné. Sledujte finanční výdaje, protože utrácíte více, než je zdrávo. Neškodila by vám trocha skromnosti.
Kozoroh
Jakmile se vcítíte do emocí milovaného partnera, přijdete na to, co ho trápí. Ruku na srdce. Poslední dny mu nejste oporou a myslíte na vlastní potřeby. Musíte najít rovnováhu mezi pracovním a osobním životem, jinak se dostanete do velkých problémů.
Vodnář
Milí Vodnáři, přehodnoťte pracovní cíle. Očividně nejste spokojení a aktuální povinnosti vás nenaplňují. Ať už se rozhodnete jakkoliv, proberte to s partnerem. Nesmíte ho však stavět před hotovou věc, jinak by se uzavřel do sebe. Nesmíte mu nic tajit.
Ryby
Najděte si chviličku pro sebe a relaxujte. Jedině tak se dopídíte k tomu, co je pro vás nejlepší. Jakmile budete spokojení, uděláte radost i nejbližším. Neberte na lehkou váhu rady starších příbuzných, protože to s vámi myslí dobře a chtějí vás ochránit.