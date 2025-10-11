„Do areálu jsme umístili asi 3,5 tisíce dýní. Ty budeme postupně obnovovat tak, aby vypadaly pořád čerstvě. Po dobu výstavy jich tak spotřebujeme asi šest tisíc,“ řekl pořadatel akce Tomáš Herout.

Medvědi, labutě i goliášové! Arboretum ve Staříči láká na dýně

Martina Holubová pořádá svou výstavu v rodinném arboretu ve Staříči.

Dýně i bludiště

Sehnat takové množství dýní nebylo snadné. „Naštěstí tady máme šikovné zemědělce, kteří jich vypěstovali dostatek, žádné proto nemusíme dovážet někde ze zahraničí,“ ujistil Herout. Některé si přitom podle něj mohou zájemci odnést i domů.

V Drnholci na Břeclavsku vystavují tisíce dýní. Hynek Zdeněk

Návštěvníkům, které Blesk.cz na místě oslovil, se největší dýňová slavnost na jižní Moravě líbí. „Velkou výhodu je to, že když už naši dceru dýně přestaly bavit, mohli jsme plynule přejít do sousedního bludiště, aniž bychom museli znovu platit vstupné,“ řekla uvedla návštěvnice, která ocenila i bezplatné parkoviště.

Svět dýní je otevřen každý den od 10 do 18 hodin. Výjimkou je pátek a sobota, kdy se otevírací doba prodlužuje až do 21 hodin. „Využíváme to k tomu, že dýně nasvítíme a areál má pak díky tomu úplně jinou atmosféru,“ dodal pořadatel s tím, že otevřeno bude až do 17. listopadu.
Jiří (22), Rozárka (2) a Viktorie (21) navštívili dýňový svět v Drnholci poprvé a moc se jim líbil.
Autor: Hynek Zdeněk