„Do areálu jsme umístili asi 3,5 tisíce dýní. Ty budeme postupně obnovovat tak, aby vypadaly pořád čerstvě. Po dobu výstavy jich tak spotřebujeme asi šest tisíc,“ řekl pořadatel akce Tomáš Herout.
Dýně i bludiště
Sehnat takové množství dýní nebylo snadné. „Naštěstí tady máme šikovné zemědělce, kteří jich vypěstovali dostatek, žádné proto nemusíme dovážet někde ze zahraničí,“ ujistil Herout. Některé si přitom podle něj mohou zájemci odnést i domů.
V Drnholci na Břeclavsku vystavují tisíce dýní. Hynek Zdeněk
Návštěvníkům, které Blesk.cz na místě oslovil, se největší dýňová slavnost na jižní Moravě líbí. „Velkou výhodu je to, že když už naši dceru dýně přestaly bavit, mohli jsme plynule přejít do sousedního bludiště, aniž bychom museli znovu platit vstupné,“ řekla uvedla návštěvnice, která ocenila i bezplatné parkoviště.