Výstava se koná ve staříčském arboretu druhým rokem a doprovází ji všudypřítomné helloweenské motivy. Některé dýně na návštěvníky strašidelně koukají namalovaným „obličejem“. Menší procento vystavených odrůd Martina Holubová sama vypěstovala, větší posháněla po celém Česku.
„Udělali jsme si s mými rodiči pár výletů, kdy jsme se zastavovali u pěstitelů ve všech možných koutech. Navozit to všechno sem trvalo něco málo přes týden,“ vylíčila.
Některé vydrží roky
Pěstitelka se snažila o co nejpestřejší nabídku. „Máme tu třeba nehezkou, ale zato nejsladší dýni na světě,“ ukázala Holubová na bradavičnatou dýni Galeuse D´Eysines, přezdívanou arašídová. Vedle je Polar Bear (Lední medvěd), loňský „model“. „V pohodě vydrží dva roky po sobě,“ dodala žena.
Ještě odolnější je nikoli dýně, ale tykev Speckled Swan (Kropenatá labuť). „Po usušení se z ní v Africe vyrábějí nádoby,“ podotkla Holubová. Má tu i dýni Gele Reuzen. „Jedna z nejstarších odrůd, malovali ji umělci ve svých obrazech už v 18. století,“ usmála se.
Helloweenští giganti
Nejen podivuhodně tvarované dýně lze ve Staříči vidět. Holubovi tu mají i obří „klasiky“ jako je Howden Biggie, typická americká dlabací dýně, využívaná k helloweenskému strašení. Nebo taky Goliáše, odrůda, se kterou pěstitelé obvykle soutěží v bláznivých kláních o největší dýni na světě.
Výstava je součástí unikátního staříčského arboreta. Koná se příhodně do konce Helloweenu. Je částečně prodejní. Kdo dřív přijde, více zajímavých dýní vidí.
