Místo má oficiálně v názvu „miniarboretum“, ale strávit se tu dají celé hodiny. Ať už obdivem rostlin různých barev, velikostí, druhů či jen tak relaxovat. „Pozemek má jeden hektar, máme 1500 druhů stromů a keřů při 2500 kusech. Ty největší jsem tu zasadil v roce 1974 jako kluk,“ říká Radek Holub.
Když nadšenec pak potkal profesionálku, zahradnici Ivanu, byla ruka v rukávě. „Vše jsme vybudovali sami jen s pomocí rodiny,“ popisuje majitel u procházky po chodníčcích mezi pečlivě skládanými skalkami. Rostliny doplňují lavičky, rybníček či vlastnoruční drátěné dekorace zvířecích tvarů.
Hromová košťata
Specialitou arboreta Holubových jsou čarovějníky. Jsou to vlastně stromy ve stromech, jakási mutace, shluky pupenů či větviček. Bývají různě velké, mívají bizarní tvary. Lidově se jim říká hromová košťata nebo čarodějné metly. Holubovi je sbírají, roubují, šlechtí a pěstují jako samostatné rostliny.
Unikátní arboretum Radka Holuba (60) a jeho ženy Ivany (50) ze Staříče na Frýdecko-Místecku. Michal Charbulák
„Máme je odevšad, i z Beskyd. Chodíval jsem často i několik dnů po lese, než jsem nějaký našel. Dnes už tady máme 107 druhů, některé nesou v latině naše jméno. Jsme jedno z posledních míst, kde se něčím podobným zabývají,“ uzavřel s úsměvem Radek Holub.
Nejmenší smrk, nejstarší túje
V arboretu se dají najít kuriozitky jako je třeba nejmenší smrk na světě, nejmenší jalovec na světě nebo nejmenší máta na světě. Díky tomu, že mnoho z čarovějníků roste jen o 2 milimetry za rok. „Máme tady i nejstarší túji na planetě, je tu od roku 1986. Taky z čarovějníku. Jmenuje se po nás,“ řekl Radek Holub.
Zahrada je tak unikátní, že sem jezdí světové delegace. „Byli u nás Číňané, Norové nebo Japonci. Ti nevěřili, kolik druhů máme. U nich to mají jinak. Druhů málo, třeba jeden kus z každého. A motýly odchytávají, aby byl v okrasných zahradách naprostý klid k relaxaci. U nás naopak motýly i ptactvo vítáme,“ směje se majitel.
Kdy navštívit?
Arboretum najdete na adrese Staříč 363. Pro veřejnost otevřeno od středy do neděle vždy od 8 do 17 hodin. Kromě relaxace mohou milovníci okrasných zahrad získat cenné rady i některé unikátní rostliny v místním obchůdku?