Představte si tu parádu, bydlíte v bytovce, vyjedete výtahem do nejvyššího patra, vystoupáte po schodech a ocitnete se v zelené oáze na střeše. Přesně tohle si mohou užívat lidé z paneláku v plzeňské Krejčíkově ulici.

„Je tu krásný výhled na město a při dobré viditelnosti je odtud možné spatřit i Šumavu a hrad Přimda na Tachovsku,“ popsal předseda sdružení nájemníků Tomáš Hofrajtr (40).

Vysoko od ruchu města

On i jeho manželka Lenka (37) sem rádi chodí relaxovat, uniknout shonu „dole“ na ulici. Myslelo se tu na všechno. Je tu pískoviště, vyvedená voda, kterou lze i napustit nafukovací bazének pro děti či se ve vedru osprchovat.

„Jeden pár sem pravidelně chodí vypít si tu v klidu víno a grilovat. To se může ale jen na elektrickém grilu, otevřený oheň je zakázaný,“ upozornil Tomáš. Milovníci slunečních paprsků se tu mohou v klidu opalovat, odnikud na ně není vidět.

Pěstují tu zeleninu

Na střeše kromě travního koberce rostou květiny, dá se pěstovat i zelenina. „Ne ale přímo na záhonech. Je na nich jen pět centimetrů zeminy, v té prospívají suchomilné květiny. Jedna sousedka zkouší okurky nakládačky. Uvidíme, jestli z nich něco bude,“ řekla Lenka. Dozrávají tu i rajčata či okurky, ty se ale musejí dát do nádob či truhlíků.

U většiny paneláků se na střechu v jednotlivých vchodech musí po žebříku přes výlez v posledním patře. Tady se ale vyjde po schodech do malé místnost a z té už do zelené oázy. Ta je, podle počtu vchodů, rozdělena do čtyř částí. Uprostřed je vždy trávník s lavičkou, okolo záhony s květinami a u samotného vstupu další posezení.

Podruhé by už neprošla

Pro zelenou střechu se nadchli majitelé bytů v době, kdy se dům zateploval. „Tehdy se řešilo, co udělat se starou střechou, do které zatékalo. Nejdříve byla ve hře klasická holá střecha jako u jiných paneláků. Lidé si ale odhlasovali, že si nechají udělat zelenou, a tím získají v Česku prvenství. Kdyby se situace opakovala, už by to neprošlo. Museli by všichni souhlasit a to by se teď nestalo,“ podotkl Tomáš

Unikát za miliony

Trávu na celé střeše seče Tomáš elektrickou sekačkou. „Mám to hotové za hodinu. Sekám tak jednou za čtrnáct dní. Když je horko a neprší, jednou za měsíc,“ svěřil se Tomáš. Aby nemusel posekanou trávu vozit výtahem dolů, pořídil na střechu kompostér.

Střecha o rozloze 600 metrů čtverečních přišla na 8 miliónů korun. Rekonstrukci financovali nájemníci paneláku úvěrem ve výši pět miliónů korun. Dotace od města na zelenou střechu byla 600 tisíc korun. Zelenou střechu má i panelák v Brně. Tu ale lidé nemohou využívat k pobytu jako u domu v Plzni.

