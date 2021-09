Rak

Milí Raci, nepouštějte se do větších úklidových akcí a přemísťování nábytku. Mohli byste se nejen vyčerpat, dokonce i poranit a pohádat se s partnerem. Volné chvíle věnujte svým dětem. Vyjděte si do parku na procházku anebo do cukrárny na zákusek.