Mrtvý se zohaveným obličejem v Zábřehu byl zavražděn! Policie zadržela podezřelého
Tělo muže našli policisté v neděli ráno v Zábřehu na Šumpersku. Soudní pitva potvrdila, že zemřel násilnou smrtí. Kriminalisté krátce poté vypátrali osobu podezřelou z vraždy a nyní ji vyslýchají. K obvinění zatím nedošlo, veřejnosti podle policie nehrozí nebezpečí.
Sedmapadesátiletý muž, jehož tělo našli v neděli policisté v Zábřehu na Šumpersku, zemřel násilnou smrtí. Potvrdila to soudní pitva. Podezřelého z vraždy policisté zadrželi, dosud ale nebyl nikdo obviněn. ČTK to řekl krajský policejní mluvčí Libor Hejtman. Tělo muže policisté našli v neděli 19. října ráno venku. Zatím nechtěli upřesnit, zda je podezřelou osobou muž či žena. Bližší informace policie zveřejní zřejmě v úterý.
„Pitva potvrdila, že sedmapadesátiletý muž zemřel násilnou smrtí. Olomoučtí krajští kriminalisté po pár hodinách vypátrali osobu, kterou podezírají z vraždy. Provádí s ní služební úkony. Veřejnosti nehrozí žádné nebezpečí,“ uvedla policie na síti X.
V letošním roce jde podle kriminalistů v Olomouckém kraji o osmou vraždu či pokus o ni. Loni policisté vyšetřovali těchto případů šest. Poslední vraždu kriminalisté vyšetřovali na konci září na Olomoucku, kdy byl v Dlouhé Loučce zavražděn jednatřicetiletý muž. Z jeho vraždy obvinili osmnáctiletého mladíka. Policisté objevili zavražděného náhodou v opuštěném objektu, ve starém kravíně naplněném odpadky, v němž přebývají lidé ze sociálně slabého prostředí. Podezřelý mladík dosáhl těsně před činem plnoletosti. Soud ho poslal do vazby.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.