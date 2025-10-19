Zloději vykradli Louvre! Stačily jim 4 minuty, vzali Napoleonovy šperky

Jeden ze zlodějů v reflexní vestě zachycený zřejmě při vloupání do vitríny v Louvru. Zmizely šperky z Napoleonovy sbírky.
Jeden ze zlodějů v reflexní vestě zachycený zřejmě při vloupání do vitríny v Louvru. Zmizely šperky z Napoleonovy sbírky.
Galerie Louvre.
Napoleon Bonaparte je nejznámějším francouzským vojevůdcem.
Galerie Louvre.
Aktualizováno -
19. října 2025
20:35
Autor: ČTK - 
19. října 2025
12:16

Pařížské muzeum Louvre zůstává dnes zavřené poté, co se do něj vloupali zloději a odnesli několik šperků, uvedl deník Le Parisien. Francouzská ministryně kultury Rachida Datiová o loupeži informovala na sociální síti X a oznámila, že úřady zahájily vyšetřování. Později oznámila, že lupiči potřebovali ke krádeži jen čtyři minuty. 

Na videozáznamech bylo podle Datiové vidět, že jednají profesionálně. Uvedla také, že jeden z odcizených šperků byl nalezen v blízkosti muzea. „Dnes ráno došlo při otevření Louvru k loupežnému přepadení. Nikdo nebyl zraněn,“ napsala Datiová. Pařížská prokuratura uvedla, že zahájila vyšetřování organizované loupeže. Ministryně kultury v rozhovoru se stanicí TF1 upřesnila, že se jednalo o vloupáni, nikoli o loupežné přepadení.

Podle deníku Le Parisien zloději rozbili okno slavného muzea a zmocnili se devíti šperků ze sbírky Napoleona a císařovny, včetně náhrdelníku, brože a diadému. Podle interního zdroje z Louvru nebyl odcizen slavný Regent, největší diamant sbírky o hmotnosti více než 140 karátů.

Škoda zatím nebyla vyčíslena, podle francouzského ministra vnitra Laurenta Nuňeze je ale hodnota odcizených šperků „nedozírná“. Do budovy pachatelé pravděpodobně vnikli ze strany nábřeží Seiny, kde probíhají stavební práce, a použili nákladní výtah, aby se dostali přímo do sálu v Apollonově galerii.

Deník Le Parisien informoval o třech pachatelích, z nichž dva vstoupili dovnitř a třetí hlídal venku; rozhlasová stanice Europe 1 informovala o čtyřech lupičích, kteří zaparkovali své skútry poblíž Louvru a okna rozřezali malými motorovými pilami. Nyní jsou na útěku.

Na záběrech z místa byl vidět chaos panující mezi davem turistů, zatímco policie uzavřela brány muzea a okolní silnice vedoucí kolem palácového komplexu, píše agentura AP.

Louvre je nejnavštěvovanějším muzeem na světě. V roce 2024 registrovalo téměř devět milionů návštěvníků. Jeho sbírky zahrnují přes 35.000 uměleckých děl. Jen sálem s proslulou Monou Lisou od Leonarda da Vinciho denně projde kolem 20.000 lidí.

Jeden ze zlodějů v reflexní vestě zachycený zřejmě při vloupání do vitríny v Louvru. Zmizely šperky z Napoleonovy sbírky.
Jeden ze zlodějů v reflexní vestě zachycený zřejmě při vloupání do vitríny v Louvru. Zmizely šperky z Napoleonovy sbírky.
Galerie Louvre.
Napoleon Bonaparte je nejznámějším francouzským vojevůdcem.
Galerie Louvre.

Témata:
zlodějišperkypařížvloupáníFrancieLe ParisienšperkNapoleon BonaparteLouvreSeinamuzeumXRachida Dati
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Uživatel_5832524 ( 19. října 2025 16:57 )

😨

Karel Voříšek ( 19. října 2025 16:05 )

A nebo celou tvou estebackou rodinu

mazd ( 19. října 2025 16:02 )

Jednali profesionálně a šperky trousili za sebou...

mazd ( 19. října 2025 16:01 )

Jednalo prog

Kesitnarf Satim ( 19. října 2025 15:39 )

F A N T O M A S
🥸.😎.🤓.😁😁😁

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud