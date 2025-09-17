Šéfkuchař vyměnil vařečku za pistoli: Vykradl tři banky v jediném dni!

Případ Valentino Luchin
Případ Valentino Luchin
Případ Valentino Luchin
Případ Valentino Luchin
Případ Valentino Luchin
Autor: nkc - 
17. září 2025
22:11

Kalifornskému šéfkuchaři se dramaticky změnila životní dráha potom, co zavřeli jeho podnik. Ze dne na den odložil zástěru a začal vykrádat banky!

Ve středu 10. září byl šéfkuchař Valentino Luchin (62), zavřen do vazby a obviněn z vyloupení tří bank v San Franciscu. Ve skutečnosti čelí za svůj život už druhému problému s kradením. V roce 2018 se přiznal k vyloupení banky v Orindě v Kalifornii, ze které si odnesl víc než 350 000 korun! Povedlo se mu to za pomoci falešné pistole.

Chování svedl na uzavření jeho vlastní restaurace v roce 2016. „Od té doby to se mnou šlo z kopce,“ řekl v rozhovoru po první loupeži pro East Bay Times. „Moje jednání nebylo agresivní. Používal jsem falešnou zbraň. Ani nevím, jak nabít tu skutečnou,“ pak ještě dodal: „Zoufalství vás vede k činům, o kterých byste si nikdy nemysleli, že jste jich schopní.“

Když letos opět začal vykrádat banky a policie slyšela výpovědi svědků, bylo jim hned jasné, o koho jde. Luchina ještě v den přepadení chytili a zavřeli do vazby. Jsou proti němu vznesena dvě obvinění z loupeže a jeden z pokusu o loupež.

Jeho taktikou bylo přepadení za pomoci ručně psaného dopisu, v němž žádal pokladníky o vydání peněz. Ti byli vystrašení, a tak s ním spolupracovali. Policie zatím nezveřejnila konkrétní částku, kterou se mu povedlo ukrást. Nyní je držen ve vazbě a o jeho osudu rozhodne až soud.

Případ Valentino Luchin
Případ Valentino Luchin
Případ Valentino Luchin
Případ Valentino Luchin
Případ Valentino Luchin

Témata:
loupežpřepadeníkrádežkuchařbankaKalifornieSan FranciscovařečkaOrinda
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud