Drama se odehrálo kolem druhé hodiny poblíž autobusového nádraží Zvonařka. Dvojice mužů a jedna žena se zastavili u veřejné nabíječky telefonů. Tu k nim náhle přišel značně agresivní muž a začal je ohrožovat.

„Skupinka lidí proto před ním začala utíkat. Muž ale padesátníka doběhl a násilně ho připravil o hodinky. Pokusil se mu sebrat i další věci, ale ty si už poškozený dokázal uhájit,“ řekl mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Brněnští strážníci dopadli lupiče, který sebral muži jeho hodinky. Městská policie Brno

Krátce po přepadení uviděl oloupený muž hlídku strážníků, na kterou začal okamžitě mávat. Ti okamžitě rozjeli pátrací akci. „Podezřelého vypátrali na křižovatce Uhelné a Opuštěné ulice. Se strážníky nijak nespolupracoval a choval se agresivně. Stáhli ho proto k zemi a spoutali,“ pokračoval Ghanem.

O tom, že se jedná o pachatele, nebylo sporu. Lupič totiž hodinky držel v ruce. Zatímco lumpa si převzali policisté, napadený muž skončil v péči zdravotníků.