Byl čtvrtek 14. prosince loňského roku kolem sedmé ráno, když Petro bloudil Brnem a zaháněl podle svých slov už třetím dnem splín vyvolaný podezřením, že se jeho manželka stýká s milencem. „Měl jsem v sobě pervitin, tři dny jsem nespal,“ uvedl ve čtvrtek u soudu.



Zadržel ho otec

Údajně se chtěl jen vyspat v nějakém autě. Všechna ale byla zamčena. Zazvonil proto u jednoho z domů a okamžitě vyděsil nezletilého mladíka, který mu otevřel. Strčil do dveří svou nohu a chtěl klíče od auta. Když se zaražený mládenec k ničemu neměl, pohrozil mu: „Nedělám si srandu!“ a naznačil, že má v bundě pistoli.

Když mladík zůstal stát jako opařený, vešel do domu a sebral náhodné klíče a šel s nimi k autu. Netrefil se, vrátil se proto do domu a vzal jiné klíče. Nevyšel mu ale ani druhý pokus. To už se mladík vzpamatoval a zavřel dveře. Přivolaný otec následně Ukrajince zadržel a přivolal policii.



Mohou za to drogy

„Moc toho lituji, rodině jsem se omluvil. Slibuji, že budu žít slušně a pracovat. Na Ukrajinu zpět nechci. Dejte mi ještě jednu šanci. Všechno to vzniklo kvůli mé únavě, žárlivosti a pervitinu, který jsem si opatřil na Cejlu. Drogy už nikdy nevezmu,“ sliboval před soudem lupič.

Jeho výpověď sledovaly v soudní síně jeho dvě nezletilé dcery i máma. Manželka byla předvolána jako svědkyně. Všechny měly evidentně strach, jak to dopadne se živitelem rodiny. „Měsíčně jsem vydělával ve stavebnictví 55 až 60 tisíc korun,“ vypověděl Petro u soudu.



Líčení je teprve na začátku a je těžké předvídat, jaký bude konečný verdikt. Na dohodu o vině a trestu to nevypadá, neboť státní zástupce očekává jako její součást vyhoštění. To protistrana rezolutně odmítá.

VIDEO: Zločinec zákeřně přepadl invalidu v Brně.