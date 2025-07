Cestující dostal infarkt a zemřel na palubě letadla: Tělo po přistání záhadně zmizelo

Let z Turecka do USA poznamenala nejprve tragédie a následně nepochopitelná záhada. Jeden z pasažérů utrpěl během cesty infarkt, a i navzdory první pomoci posádky na palubě zemřel. Po přistání v Chicagu však tělo beze stopy zmizelo. Neexistují ani žádné dokumenty o jeho příjmu nebo převozu.

Letadlo vyrazilo z Istanbulu do San Francisca 13. července. Při přeletu nad Atlantikem jeden z cestujících utrpěl náhlé srdeční selhání. Posádka okamžitě vystřelila do akce a poskytla muži první pomoc, ani jejich rychlý zákrok však bohužel nepomohl a muž na palubě letadla zemřel.

Letadlo zrovna tou dobou přelétalo nad Grónskem a posádka se rozhodla pokračovat v cestě do Spojených států. Místo v San Franciscu se rozhodli přistát v Chicagu. Tamní letiště je totiž na podobné situace dostatečně vybavené. „Letoun bezpečně přistál v Chicagu a následně pokračoval v cestě. Piloti Turkish Airlines požádali pozemní pracovníky, aby situaci řešili diskrétně,“ napsal web Aviation A2Z.

Co se však skutečně stalo po přistání v Chicagu, zůstává nejasné. Podle aerolinek bylo tělo přeloženo do letadla do San Francisca. Tamnímu patologovi se však ostatky nikdy do rukou nedostaly, uvedl deník Bild. Stejně tak prý neexistují žádné záznamy o převozu těla. Kde se tedy tělo skutečně nachází, není známo. Turkish Airlines zatím nezveřejnily věk, jméno ani národnost zesnulého pasažéra.