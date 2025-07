Krásná letuška Barbara radí: Tohle si do letadla rozhodně neberte! Riskujete pokutu nebo hůř...

Barbara, která má na sociálních sítích miliony fanoušků, popsala pro Jam Press co nejbizarnějšího kdy během práce na palubě viděla a upozornila na věci, jaké byste raději měli nechat doma, pokud nechcete mít problémy.

„Jako bývalá letuška jsem v jedenáctikilometrové výšce viděla všechno. Ale nic mě nepřipravilo na den, kdy muž jen tak otevřel obyčejný plastový pytel plný amerických dolarů a zeptal se, zda si to může takhle nechat!“ řekla mladá žena s tím, že na tento den nikdy nezapomene. Nešlo podle ní o nenápadnou obálku, ale skutečně o zmuchlaný pytel a v něm zhruba asi 20 tisíc dolarů v hotovosti (v přepočtu asi 431 tisíc korun, pozn, red,).

„Většina lidí neví, že na většině mezinárodních letech platí limit 10 tisíc dolarů (v přepočtu přes 215 tisíc korun, pozn. red.) nebo ekvivalent této částky v hotovosti,“ vysvětlila Barbara. „Pokud vezete vyšší sumu, musíte to nahlásit, jinak riskujete zabavení, pokutu a nebo horší problémy,“ dodala.

Kromě toho, že by si lidé neměli brát na palubu příliš velké množství peněz, by doma měli nechat i drahou kosmetiku. Letuška přiblížila zážitek s jednou cestující, která se rozplakala poté, co musela vyhodit luxusní krém na obličej. Proč? Do letadla si smíte vzít pouze lahvičky s kosmetikou maximálně o objemu 100 mililitrů. Pokud je nádoba větší, vzít si ji nesmíte, i když je poloprázdná.

Dále Barbara upozornila na to, že do příručního zavazadla si nesmíte brát nože. „Chápu, že když jste v Ženevě a vidíte krásný švýcarský nůž, řeknete si, že je to perfektní suvenýr. Viděla jsem, jak cestujícím přesně takové nože zabavují při bezpečnostní kontrole, pokud má nůž čepel delší než šest centimetrů, je v příručním zavazadle prostě zakázán,“ vysvětlila. Podle ní, pokud si takový nůž zabalíte do příručního zavazadla, nejen, že vám ho zabaví, ale nepustí vás do letadla.