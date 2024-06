Lupiči vykradli klenotnictví v Římě: Do obchodu slavné značky se dostali dírou v podlaze!

Podle policejního vyšetřování se pachatelé vloupali do klenotnictví Bulgari na Via Condotti, jedné z nejluxusnějších nákupních ulic v Římě, krátce před půlnocí. Využili k tomu díru v podlaze sousedního domu, kterou se dostali do kanalizační sítě a dále pak do suterénu klenotnictví.

Poté rozbili vitríny a ukradli šperky. Alarm se sice spustil, ale zloději už v tu chvíli byli pryč. Policie intenzivně hledá pachatele, zkoumá záznamy z kamer a provádí rozsáhlé pátrání v okolí místa činu. Podle prvotního odhadu je hodnota ukradených šperků nejméně 500 000 euro, tedy necelých třináct milionů korun. Ovšem konečná částka může být mnohem vyšší, uvedl italský deník Il Messaggero.

Z vyšetřování vyplývá, že pětice zločinců jednala promyšleně v rukavicích a kuklách, aby nezanechala žádné stopy. Policie se domnívá, že se jednalo o organizovanou skupinu zlodějů, která si klenotnictví vytipovala předem.