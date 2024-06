Migrant zavraždil polského vojáka: V nestřeženém okamžiku ho bodl do žeber

Zemřel polský voják, kterého na konci května těžce zranil migrant na polsko-běloruské hranici. Ve čtvrtek to podle polských médií oznámilo vedení polské armády.

Migrant na vojáka zaútočil 28. května u kovové bariéry oddělující obě země. Onet.pl píše, že prostrčil ruku, v níž držel nůž, skrz ocelový plot a vojáka bodl do okolí žeber. Záchranáři ho v těžkém stavu odvezli do nemocnice v Hajnówce v pohraničí, pak byl převezen do Varšavy. „Navzdory pomoci, které se mu dostalo hned v místě zločinného útoku na hranici s Běloruskem, i pozdějšího úsilí lékařů se jeho život nepodařilo zachránit,“ napsalo vedení polské armády na sociální síti X. Dodalo, že tento muž jménem Mateusz, který byl příslušníkem 1. obrněné brigády, splnil vojenskou přísahu.

Podle statistik polské pohraniční stráže přibývá případů pokusů o ilegální přechod hranice z Běloruska do Polska. V dubnu šlo o skoro 3400 takových případů, v květnu asi 7500. Od začátku roku jich polští pohraničníci evidují skoro 17.000.

Onet.pl připomíná, že po tomto závažném útoku na vojáka a několika dalších incidentech s lehčími následky polský premiér Donald Tusk oznámil, že úřady obnoví nárazníkové pásmo u hranic s Běloruskem. Na konečné verzi nařízení týkajícího se uzavřené oblasti pracuje ministerstvo vnitra.

Polsko, ale i Litva a Lotyšsko už několik let obviňují Bělorusko, že lidi z krizových oblastí zneužívá jako zbraně v hybridní válce proti Evropské unii. Migrační krize na polsko-běloruské hranici vrcholila od léta do zimy 2021, kdy se na běloruské straně hranice nahromadily tisíce lidí, kteří se často násilím a za přispění běloruských pohraničníků snažili dostat na polské území.

Bělorusko je blízkým spojencem Ruska, jehož vztahy se Západem jsou kvůli ruské invazi na Ukrajinu nejhorší od konce studené války.

Podle ministerstva obrany v současnosti polskou hranici chrání 6000 vojáků, 2000 příslušníků pohraniční stráže a několik stovek policistů.