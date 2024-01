Nevydařená romantická žádost o ruku: Video, ve kterém dostane muž košem, je virální senzací!

Známého italského tiktokera zřejmě ani ve snu nenapadlo, že by ho jeho partnerka mohla takto odmítnout. Rozhodl se totiž svou lásku požádat o ruku se vší parádou. Vzal krásku do Říma a zavedl ji do proslulé ulice Via Condotti, která se hemží luxusními obchody. V určitou chvíli poklekl na koleno a za zpěvu romantické písně O Sole Mio požádal mladý Romeo svou dívku o ruku. Z videa je však patrné, že se slečna necítí vůbec komfortně. Skrze její gesta a celkovou řeč těla je možné předznamenat blížící se odmítnutí. Místo nadšení prosí svého milence, aby se zvedl ze země.

„Tak proto jsme jeli do Říma?“ zeptá se vzápětí. Mezitím už si páru všimne spousta kolemjdoucích, kteří ve zvědavosti dvojici obklopují. Zmatený mladík se zeptá znovu „To znamená ano, nebo ne?!“ Po krátkém zaváhání dívka odpoví „Ne!“ Trapnost celé situace je už téměř nesnesitelná. Přesto se však žena nenechá zviklat a na svém odmítnutí trvá. Jásajícímu davu začne docházet, že není co oslavovat.

Dojde to i matce, která svého syna hrdě natáčí. Telefon stočí stranou a nahrávání vzápětí ukončí. Záznam by mohl skončit ve věčných lovištích internetu. Místo toho ho však Ital nahrál na síť TikTok, kde se stal velmi populárním. I z toho důvodu jsou někteří uživatelé na pochybách a domnívají se, že šlo o nahranou scénku za účelem zvýšení sledovanosti. Někteří zas zcela nechápou, proč mladík zvolil takto invazivní způsob veřejné žádosti o ruku. Ať to bylo jakkoliv, Valerio o pár dní později na svůj profil nahrál video, ve kterém si ze své negativní zkušenosti dělá s nadsázkou legraci. „Myslíte si, že život je těžký? Zkuste být odmítnut svou přítelkyní na Štědrý den potom, co ji letíte požádat o ruku přes půlku země, aby vám řekla ‚ne‘ před zraky 1,4 milionu lidí.“