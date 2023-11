Děti se baví nebezpečnou výzvou na internetu: Způsobuje rozsáhlé popáleniny!

Po sociální síti TikTok se začala šířit další nebezpečná výzva, která ohrožuje zdraví dětí. Při výzvě si mladiství stříkají na kůži aerosolový deodorant z bezprostřední blízkosti, což jim způsobuje ošklivé popáleniny. Do výzvy se zapojila i Ellie z Anglie, která utrpěla popáleniny až druhého stupně a skončila v péči lékařů. Právě lékaři bijí na poplach a před výzvou varují rodiče.

Britští lékaři varují rodiče ohledně výzvy, která nechává děti s velmi ošklivými popáleninami. Výzva se podle informací britského deníku Daily Mail šíří na sociální síti TikTok. Mladiství si na kůži stříkají deodorant z bezprostřední vzdálenosti tak dlouho, dokud jim nespálí kůži. Jak uvádí výše zmíněný deník, bylo prokázáno, že pokud si člověk na kůži stříká aerosolový deodorant po dobu patnácti sekund ze vzdálenosti zhruba pěti centimetrů, snižuje se kožní teplota až o více než 60 stupňů Celsia, což způsobí extrémní popáleniny.

V nemocnici Royal Victoria Infirmary v britském městě Newcastle údajně skončilo sedmdesát lidí s poraněními, jež odpovídala zraněním, která si lidé způsobují při nebezpečné výzvě. Některým z nich bylo prý pouhých deset let. „Vliv sociálních sítí na mladé lidi nelze podceňovat,“ uvedl plastický chirurg Connor Barker.

Výzva se na sociální síti objevila již v minulosti. V roce 2018 v péči lékařů skončila tehdy čtrnáctiletá Ellie. Ta se zapojila do výzvy a na levé ruce si způsobila popáleniny druhého stupně. Ellie byla venku se svými přáteli na hřišti. „Zřejmě, když ji požádali, aby natáhla ruku, udělala to, ale neměla ponětí o následcích,“ uvedla tehdy její máma Jamie pro britský deník The Sun.