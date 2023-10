Maminku upálil žárlivý exmanžel: Hrozí mu 20 let za mřížemi!

Shaknozu Dadazhanovovou (†36) polil benzínem a podpálil její žárlivý exmanžel Ayat Aliyev (49). Popálená a křičící maminka dvou dětí původem z Ukrajiny byla převezena do nedaleké nemocnice, ale její život se zachránit nepodařilo. Po třech dnech svým zraněním podlehla.

Ukrajinka se v roce 2014 přestěhovala do Moskvy, kde se vdala za Ayata Aliyeva, kterého následně opustila, protože ji každý den bil. Žárlivý exmanžel v osudný den čekal na Shakozu přede dveřmi jejího bytu, když přišla z oslavy narozenin její kamarádky. Celá situace pak měla rychlý spád, napsal o tragédii portál Metro.

Bezpečnostní kamery zachytily, jak Rus nebohou ženu polévá benzinem, který se následně vznítil. Ukrajinka na se na videu snaží oheň uhasit, ale bohužel marně. Podle svědků křičela bolestí. Po přivolání záchranné služby byla převezena do nemocnice s popáleninami třetího stupně, kde do tří dnů na následky popálenin zemřela. Exmanželovi za její smrt hrozí dvacet let vězení.