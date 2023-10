Do potyčky kvůli válce na Ukrajině se dostal v únoru v Ostravě Čech Jan Š. (32) a Rus Alexandr G. (62) . Cizinec chválil Putina a když mu Jan oponoval, vytasil na něj podle obžaloby nůž a napadl ho.

Když přišla v únoru mezi oběma muži, ktěří spolu seděli na pivu, na přetřes válka, Alexandr G. prohlašoval, že Rusové, válka a i Putin jsou těmi nejlepším na zeměkouli.

„Souhlasím s Putinem. Ukrajina patří Rusku, a kdo s tím nesouhlasí, toho pozabíjet!“ měl vyřávat. Na to Jan Š. (32) opáčil, že Ukrajina je svobodný stát, a jeho lid je svobodný.

Lituji, byl to zkrat

To se podle obžaloby Rusovi nelíbilo, vytasil nůž a vrhl se na oponenta. Napadený útok instinktivně vykryl rukou a s řeznou ránou spadl na zem. Zranění musel léčit dva týdny. „Byl to zkrat. Vím, že je válka špatná. Lituji, že se to kdy stalo,“ hájí se Rus.

Že půtka vrcholila opěvováním Putinova režimu, to ale Rus rázně odmítá. „Nevím, co se v Rusku děje, tam jsem už dlouho nebyl. Mám spoustu jiných starostí, než nějakou válku. S Ukrajinci jsem i pracoval, zde máme ukrajinskou překladatelku, ta mi taky nijak nevadí,“ vypovídal Alexandr G. u soudu.

Za politicky motivovaný útok, pokus těžké újmy na zdraví, hrozí až 12 let. Soud pokračuje výslechy svědků.