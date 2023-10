Muž prý rozstřílel svou exmanželku Martinu: Její tělo našel syn Lukáš (18)!

Otřesným případem se zabývají slovenští policisté. V pondělí v odpoledních hodinách zasahovali v obci Dojč. „Policie začala konat na základě oznámení syna, který našel svou čtyřicetiletou matku ležet doma bez známek života,“ uvedli policisté na sociální síti. Podle informací slovenského deníku Nový Čas měl pachatel ženu zastřelit. „Krajský vyšetřovatel začal ve věci trestní stíhání pro obzvlášť závažný zločin vraždy,“ dodali policisté.

Rozsáhlé pátrání

Útočníkem měl být podle informací serveru tvnoviny.sk exmanžel zesnulé Martiny. Po muži pátralo několik policejních hlídek a do akce byl zapojen i dron s termovizí. Policistům se ho podařilo vypátrat po několika hodinách. „Policie pracovala i s informací, že muž měl po útěku utéct do nedalekého lesa. Kromě týmu, který vykonával obhlídku místa činu, jsme na vypátrání osoby nasadili několik policejních hlídek, které osobu hledaly do pozdní noci,“ uvedli policisté. „Policie našla 69letého podezřelého krátce před půlnocí bez známek života,“ uvedli policisté. Spáchat měl údajně sebevraždu.

Slova bratra

Bratr zavražděné ženy pro slovenskou televizi Markíza potvrdil, že její tělo našel osmnáctiletý syn. Navíc dodal, že její tělo bylo „rozstřílené.“ „Najednou mi zavolali, že sestru rozstřílel bývalý manžel. Asi mu vadilo, že je šťastná. Myslel si, že kvůli rozvodu bude zdrcená. Přeskočilo mu a rozstřílel ji na cucky,“ uvedl bratr. Zároveň dodal, že muž jeho sestru měl delší dobu ponižovat a psychicky týrat.

Jak uvádí slovenský deník Plus Jeden DEŇ, útočník měl pravděpodobně střílet z nelegální zbraně. V minulosti byl vlastníkem zbrojního pasu, nicméně v roce 2017 mu skončila platnost a zbraň, kterou vlastnil legálně, odevzdal do úschovy policejního sboru.