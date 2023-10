Dcera „polského Fritzla" promluvila o životě v domě hrůzy: Otec ji mlátil a zamykal před ní lednici

Šíleným případem se zabývají polské úřady. Policisté ve sklepení rodinného domu v obci Czernik nejprve v pátek 15. září našli tělo jednoho mrtvého novorozence. Následně zadrželi Piotra Gierasika a Paulinu Gierasikovou, která je jeho dcerou a zároveň matkou mrtvého dítěte.

Pozdě večer se ve stejném stavení našlo tělo druhého novorozence ve stavu pokročilého rozkladu. Druhý den před polednem vyšetřovatelé informovali, že se ve sklepě našly zakopané pozůstatky třetího dítěte. Za incest a vraždu dětí jim hrozí doživotí.

Šílená výpověď dcery

O tom, co se v domě skutečně dělo, se rozhodla promluvit jeho dcera Kasia Gierasiková, která má Downův syndrom, a z domu hrůzy se jí podařilo uprchnout před dvěma a půl lety. „Mlátil mě. Jsem šťastná, že je konec. Už ho nikdy nechci vidět,“ uvedla Kasia s tím, že fyzicky týral i jejího postiženého bratra Damiana. „Přišla sem úplně zanedbaná, měla rozcuchané vlasy a rozbité brýle zalepené náplastí,“ citoval britský deník Daily Mail Czesława Marchewicze, který provozuje azylový dům, v němž Kasia žije.

„Táta koupil Paulině kosmetiku, oblečení, dobré jídlo, měli pokoj s televizí, byl to nejlépe zařízený pokoj, ale ostatní děti se na ni nemohly dívat. Když táta odešel z domu, zamkl pokoj, aby ho nikdo nemohl používat. Byla tam rozkládací pohovka a na té spolu s Paulinou spali,“ uvedla dívka s tím, že zamčená byla i lednice. Používal ji prý jen otec s Paulinou. Kasia a Damian jedli pouze studenou rýži. „Piotr nosil značkové oblečení, kupoval parfémy pro Paulinu, ale Damian měl na sobě staré otrhané oblečení. Byl tak podvyživený, že když přišel do našeho centra, dokázal sníst čtyři jídla,“ uvedl nejmenovaný zaměstnanec místního komunitního centra.

Úřady je již vyšetřovaly

Zároveň sousedé za „podezřelou“ označili smrt jeho manželky Hanny. „Hanně na dětech velmi záleželo. Jednou se mi svěřila, že Piotr leze jejich dcerám v noci do postele. Řekla jsem jí, aby to nahlásila, ale bála se. Dokonce řekla, že kdyby to udělala, mohl by ji zabít. Ona sama byla jeho obětí. Byla zmlácená. Měla modřinu na rukou, nohou a monokly,“ uvedla Slawomira s tím, že Hanna zemřela v nemocnici.

Navíc dodala, že Hanna prý nebyla nikdy nemocná. „Její smrt nebyla nikdy vysvětlená. Nevěřím, že zemřela jen tak, bylo jí pouhých 38 let,“ uzavřela.

Vztah mezi otcem a dcerou prý byl úřadům nahlášen už před 12 lety. Tehdy prý dvojice byla viděna, jak společně vybírají parfémy a oslovují se „miláčku“. Nicméně úřady nakonec neprovedly žádné právní kroky. „Když přišel prokurátor, museli jsme sedět tiše a nemluvit,“ uvedla Kasia. „Je to monstrum, ne člověk,“ dodala.