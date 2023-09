Záchranář měl Soňu držet 26 hodin ve svém bytě! Policisté v kontejnerech prý našli její oblečení

Vysokoškolská studentka Soňa (22) zmizela v brzkých ranních hodinách v neděli 10. září. Policisté po ní pátrali šestadvacet hodin. Bezvládnou ji našli zdravotníci nedaleko bratislavské nemocnice, když mířili do práce. Byla znásilněná a v těle měla vysoké množství léků na spaní. V případu policisté již zadrželi podezřelého Iva P. (54). Podle slovenských médií měl studentku držet ve svém bytě.

Policisté po pohřešované Soně začali pátrat v neděli 10. září. V sobotu večer vysokoškolská studenta vyrazila se svými kamarády do baru. Před půlnocí ještě telefonovala se svou mámou, že se zdrží a domů dorazí později. Naposledy byla spatřena v neděli kolem půlnoci v ulici Svoradova v Bratislavě.

Na zastávce Zochová nastoupila do autobusu a vystoupila na zastávce Záporožská na sídlišti Petrželka. Následně zmizela. V pondělí ráno našli její bezvládné tělo zdravotníci, kteří mířili do práce do nedaleké nemocnice.

Policisté 14. září zadrželi podezřelého Iva P. O dva dny později obviněný putoval do vazby. Soudce rozhodl o jeho vazbě, aby nepokračoval v trestné činnosti. Podle informací slovenského deníku Nový Čas měl obviněný záchranář Soňu šestadvacet hodin držet ve svém bytě na sídlišti v Pezinku.

Tam měl Ivo P. bydlet v pronájmu již dvanáct let. „Seděl tu po večerech na balkoně a kouřil,“ uvedla sousedka s tím, že často před bytovkou parkoval se sanitkou. „Byl však tak nenápadný, že jinak bych ho nezaregistrovala,“ dodala sousedka.

Podle informací slovenské televize JOJ policisté prohledali byt obviněného a našli tam klíčové stopy. „Policisty jsme tu viděli v ten den. Byli tu od oběda možná až do jedné do rána. Prohledávali kontejnery, našli v nich nějaké ampulky, všechny kontejnery měli vysypané,“ řekl pro televizi jeden ze sousedů. Údajně se tam našlo i oblečení mladé ženy.

„Viděla jsem ho jen párkrát, nebyl s ním žádný problém. Absolutně ničeho jsme si nevšimli,“ řekla jedna ze sousedek. V kontejnerech údajně vyšetřovatelé našli i osobní věci studentky.