Expolicista Patrik čelí obvinění ze smrti Lucie (†30), kterou zabila zbloudilá kulka. I tak je na svobodě

Expolicista Patrik (48) se rozplakal při výpovědi u soudu. U něj stanul poté, co jeho zbloudilá kulka zasáhla 120 metrů vzdálenou maminku Lucii (†30). Bývalý policista, i po vazební žádosti žalobce, bude stíhán na svobodě. Co se stalo v osudný den na Slovensku?

V obci Čachtice se nedávno naposledy rozloučily tisíce lidí se zesnulou maminkou Lucií, kterou zasáhla vzdálená zbloudilá kulka skrz zavřené okno v kuchyni, kde právě vařila. Zdrcená rodina si vyslechla rozhodnutí krajského soudu v Trenčníně.

„Stál uprostřed místnosti, do zbraně zasunul 2 náboje. Jeden z nich mu vypadl. Otočil se k náboji, který vypadl na zem, a současně zasouval druhý, který tam nešel, a tak ho dotlači. Zbraň následně vystřelila,“ zaznělo při soudním přelíčení, informuje slovenský Nový čas. Sousedébale věří, že ji obviněný Patrik sledoval ze své myslivecké zbraně dalekohledem a teprve potom vyšel výstřel.

Obviněný bývalý policista Patrik u soudu se slzami v očích řekl: „Je mi to velmi líto. Nevím, jak to mohu odčinit, jsem ochotný přistoupit na všechno. Poslal jsem pozůstalým i dopis, je mi to moc líto.“ Sám po výstřelu na sebe zavolal policii. Soudce rozhodl prozatímně nechat obviněného na svobodě.

Podle obhájců se jedná o neuvěřitelnou náhodu, která bude podepřena znaleckými posudky. „Klient to zvládá velmi zle, má výčitky svědomí,“ dodali obhájci. Expolicista Patrik pracoval do roku 2016 jako policista, v současnosti je zaměstnán na ministerstvu obrany, nyní mu hrozí vězení.