Lucie zemřela po zásahu zbloudilou kulkou: Srdcervoucí poslední rozloučení bez malé dcerky!

Přestože ve čtvrtek byl krásný a jasný den, pro rodinu tragicky zesnulé Lucie P. z Čachtic bude 21. září navždy poznamenáno velkým smutkem. Toho dne se totiž společně se známými a obyvateli obce naposledy rozloučili s milovanou ženou.

Její smrt se chápe jen těžko

Na pohřeb oblíbené učitelky z mateřské školky přišly stovky lidí a dopravu dokonce museli koordinovat dobrovolní hasiči. Smuteční síní se během slov kněze ozýval ustavičný pláč. „Stojím u rakve člověka, který ještě před krátkým časem žil mezi námi. Člověk je jako polní květ, který ráno kvete a večer už usychá. Věříme, že život smrtí nekončí, jen se mění. Luciina smrt se chápe jen těžko,“ uvedl ve smutečním proslovu kněz.

Po jeho slovech síní zazněly Luciiny oblíbené písničky a lidé jí k rakvi skládali nespočet květinových věnců ve tvaru srdce. Na čerstvém vdovci byla vidět nesmírná bolest, kterou si v posledních dnech prochází. Po zesnulé Lucii zůstala kromě manžela i jejich společná tříletá holčička. Tu rodina na maminčin pohřeb nepřivedla.

Střelec bude stíhán na svobodě

Lucia zemřela v neděli večer poté, co jí během přípravy večeře pro tříletou dcerku a manžela prolétla hrudníkem zbloudilá kulka z protější bytovky. Ta vylétla z nezajištěné zbraně 48letého bývalého policisty Patrika B. Podle informací slovenského deníku Plus Jeden Deň podal v týdnu státní zástupce návrh na jeho vzetí do vazby. Tam ale střelec nepůjde a bude podle středečního rozhodnutí soudu trestnímu stíhání za přečin usmrcení čelit na svobodě.

Lucia dokázala po zásahu vylézt na balkon. „Pomoc! Pomoc!“ křičela podle svědků postřelená žena, než upadla do bezvědomí. Přivolaní záchranáři ženu oživovali takřka hodinu, bohužel bezúspěšně.