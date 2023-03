Instruktor střelby o skandálu v přerovské školce: Policista zpackal ránu jistoty?

S ostře nabitou zbraní přišel policista na besedu do mateřské školy v Přerově. Po jejím skončení se ozvala rána, došlo k výstřelu. Instruktor střelby Ivo Kosina (54) Blesku popsal, v čem muž zákona mohl udělat chybu.

Jak je možné, že k situaci v případě profesionála došlo?

„Na devadesát procent je možný tento důvod: V rámci rutinních kroků, při přípravě zbraně do služby, provedl takzvanou ránu jistoty.“

Co to znamená?

„Po skončení besedy, kdy měl zásobník mimo zbraň, provedl naučený rutinní postup jako při vybíjení zbraně. A zřejmě si neuvědomil, že zásobník nevyndal, ale do zbraně zasunul. Při kontrole komory při nataženém závěru v ní sice náboj nebyl, uvolněním závěru však došlo k nabití a při ráně jistoty k výstřelu.“

Jak policisté vybíjejí zbraň?

„Nejprve vyjmou zásobník, poté natáhnou závěr, aby vyhodili případný náboj z komory, zkontrolují, že je prázdná zásobníková šachta a komora. Poté dají směrem k bezpečnému místu tzv. ránu jistoty. Natáhnutí závěru většinou provádějí víckrát, aby měli jistotu, že je zbraň prázdná.“

Co je bezpečné místo?

„Rána jistoty se dává směrem k místu, které případnou kulku pohltí a kde nehrozí její odraz či odraz fragmentů.“

Mohlo jít o náhodný výstřel?

„Sama od sebe zbraň nevystřelí. Všechny mají systém pojistek chránící je proti samovolnému výstřelu. Pokud se dodrží pravidlo, že při manipulaci je prst vždy mimo spoušť, náhodný výstřel vyjít nemůže.“

Je součástí stejnokroje

Policisté odmítají námitky, že by mezi děti neměli chodit se zbraněmi. „Setkání s dětmi jsou pro jejich právní povědomí klíčová. Seznamují se s tím, jak policisté vypadají, podle čeho je poznají, a co je nejdůležitější – budují si k nim důvěru, aby v případě, že se ocitnou v tíživé situaci, neměly obavu policistu přivolat. Přítomnost uniformovaného policisty ve školce je žádoucí a nelze ji nahradit aktivitou pedagogického či obdobného personálu,“ konstatovala mluvčí Jitka Dolejšová a doplnila: „Služební zbraň je součástí stejnokroje a v případě, že do mateřské školy na besedu jde policista z přímého výkonu služby, tak je i naprosto odůvodnitelné, že ji u sebe má.“

Kázeňský přestupek?

„Z prvotního šetření vyplývá, že policista manipuloval se zbraní v závěru besedy a k náhodnému výstřelu nedošlo v bezprostřední blízkosti dětí, ale v odděleném prostoru. Nikdo nebyl zraněn ani ohrožen na životě,“ uvedla policejní mluvčí Jitka Dolejšová. Vyšetřování události dále probíhá a je prý předčasné mluvit o trestu. Zřejmě půjde o kázeňský přestupek.