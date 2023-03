Policista vystřelil z pistole v přerovské školce: Čeká ho trest? Promluvili rodiče dětí

Nepříjemnou událost ve čtvrtek dopoledne zažily děti a učitelky z mateřské školky v Přerově. Mateřinku ve Dvořákově ulici navštívili policisté, kteří skupinku dvanácti předškoláků seznamovali s prací policie. Mimo jiné ukazovali i složení a rozložení zbraně.

„Z prvotního šetření odboru vnitřní kontroly vyplývá, že policista manipuloval se zbraní v závěru besedy a k náhodnému výstřelu nedošlo v bezprostřední blízkosti dětí, ale v odděleném prostoru místnosti. Nikdo nebyl zraněn ani ohrožen na životě,“ popsala náhodný výstřel v prostorách školky policie.

Policisty čeká školení

„Byla to standardní přednáška se standardními ukázkami v rámci předškolního vzdělávání. Takováto událost se samozřejmě ale nestává. Jsme rádi, že nikdo nebyl zraněn,“ řekl pro Blesk k případu člen rady města zodpovědný za oblast školství Michal Zácha. Školka se k záležitosti odmítla vyjádřit.

Podle rodičů událost jejich děti zřejmě příliš nevyděsila. „Vypadají, že jsou v pohodě. Asi to pro ně byla prostě jen nějaká rána. To my jsme z toho samozřejmě ve větším šoku, ale nikomu nic nevyčítám. Hlavně že se nikomu nic nestalo,“ konstatovala jedna z maminek.

Policie se za chybu pracovníka omluvila. Krajský policejní ředitel Tomáš Landsfeld nařídil dle slov krajské policejní mluvčí Jitky Dolejšové v souvislosti s tímto incidentem opětovné proškolení policistů v manipulacích se zbraní, aby se podobné případy již neopakovaly.

Incident pobouřil veřejnost

Vlna kritiky na sebe po nešťastné události nenechala dlouho čekat. Většina diskutérů na sociálních sítích kroutila hlavou nad tím, proč vůbec policisté předškolním dětem zbraně ukazovali. „Žádné zbraně se nemají dětem ukazovat. Co spíš přilbu na koloběžku, tříkolku, výstražnou vestu, zvonek nebo blikačku?“ zamyslel se nad vzniklou situací diskutér Pavel.

Podle policie je pořádání podobných akcí na místě. „Služební zbraň je součástí policejního stejnokroje a v případě, že do mateřské školy na besedu jde policista z přímého výkonu služby, tak je i naprosto odůvodnitelné, že ji u sebe má,“ dodala mluvčí Dolejšová.

Přijde trest?

Podle mluvčí podobných besed v Olomouckém kraji organizuje policie ročně stovky, v tomto případě šlo podle vedení krajské policie o ojedinělý incident, který není systémovým selháním, ale pochybením konkrétního policisty.

Šetření pracovníků odboru vnitřní kontroly Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje nebylo ještě podle mluvčí ukončeno. Policistova chyba bude zřejmě řešena jako kázeňský přestupek.