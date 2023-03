Svědectví z šílené srážky vlaků v Řecku: Cestující uhořeli zaživa!

Neštěstí se stalo u města Larisa v centrální části země, kde se krátce před půlnocí SEČ srazil ve vysoké rychlosti osobní vlak mířící z Atén do Soluně s nákladní soupravou, která jela ze Soluně do Larisy. V osobním vlaku seděl také třiadvacetiletý Řek. Po třídenním výletu se těšil za svými milovanými. Po nehodě jako by se po něm slehla zem.

Video Letecké záběry nehody vlaků v Řecku - Reuters Video se připravuje ...

Muže hledá také jedna z příbuzných, jde o jejího bratrance. „Jel do Atén na tři dny, těšil se domů,“ popsala pro řecký list real.gr. Muž krátce před nehodou volal své mamince. Netušil, že je to zřejmě naposledy. „Přijeďte mě pak vyzvednout,“ sdělil své matce. „Nikdy jsem neviděl tak přeplněný vlak, je tu spousta lidí,“ popsal dění okolo sebe.

Po Řekovi od té doby pátrají záchranáři. Není jasné, jestli je mezi přeživšími nebo mrtvými. „Evakuace cestujících se odehrává ve velmi obtížných podmínkách vzhledem k závažnosti srážky obou vlaků,“ popsal mluvčí hasičů Vasilis Varthakojannis. Závažnost nehody potvrdil jeden z přeživších cestujících.

„Obrazy, které jsem viděl, jakmile jsem vystoupil z vagónu, byly neuvěřitelné, tragické,“ popsal muž. „Ve vagónech ležely roztavené kusy kovu,“ svěřil se. Jak dodal, někteří lidé neměli šanci přežít. Zaživa uhořeli. „Nestihli se dostat ven,“ zoufal si. Přežil jen díky tomu, že na poslední chvíli nastoupil do pátého vagónu. Původně měl sedět ve druhém, ten shořel.

„Mnozí si neuvědomovali, co se přesně stalo, protože spali. Taky jsem spal a vyrušilo mě prudké brzdění,“ popsal pro řecký server news.gr. Příčina nehody zatím není známá. Policie podle řeckých médií vyslechla dva zaměstnance železnic, ale nikoho zatím nezadržela.

Řecká televize ERT citovala šéfa sdružení strojvedoucích, který řekl, že elektronický systém, který je má varovat před nebezpečím, už roky nefunguje. „Nic nefunguje, všechno se dělá ručně. Na trati Atény-Soluň jsme v manuálním módu,“ řekl šéf sdružení strojvedoucích.

Řecká vláda vyhlásila od středy tři dny národního smutku, prezidentka Katerina Sakellaropulosová se kvůli tragédii vrátí dříve z návštěvy Moldavska. Společnost Hellenic Train, provozující osobní vlak z úterní srážky, oznámila pro středu zastavení veškerých svých spojů od 12:00 místního času, některé zrušila už krátce po nehodě, informoval deník Kathimerini.