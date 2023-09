Mámu Lucii (†30) zabila zbloudilá kulka. Známí vzpomínají na oblíbenou učitelku

Pro rodinu třicetileté Lucie, učitelky z mateřské školky, to byl běžný podvečer. Maminka čtyřleté holčičky akorát myla nádobí, když v tom ji do hrudníku zasáhla zbloudilá kulka z protější bytovky.

Lucia dokázala po zásahu vylézt na balkon. „Pomoc! Pomoc!“ křičela podle svědků postřelená žena. Tou dobou před domem venčila psa její matka, která přišla osudného dne na návštěvu. Zděšená matka chtěla své dceři pomoct. Lucia ale ihned upadla do bezvědomí.

Muž je pod silnými sedativy

„Hodinu ji zde oživovali. Všichni jsme věděli, že záchranáři nemají šanci, že je mrtvá. Oni ale chtěli porazit smrt, nevzdávali se. Trhalo mi to srdce,“ popsala pro deník Plus JEDEN DEŇ hrůzu svědkyně. Trenčínská krajská policejní mluvčí Kateřina Kuzmová uvedla, že k výstřelu došlo během manipulace se zbraní. „Projektil prorazil okno a následně prostřelil ve vzdálenosti přibližně 120 metrů okno naproti v obytném domě,“ sdělila mluvčí.

Střelcem je podle slovenských médií 48letý bývalý policista. Ten se měl podle policie v bytě svých rodičů pokoušet vypáčit ze zbraně zaseklou střelu. Když mu došlo, co se stalo, okamžitě vyběhl před dům. „Byl ve stresu, snažil se zjistit, kam střela letěla. Když si uvědomil, co se stalo, úplně ho to zlomilo. Zůstal na místě, čekal na policisty, až přijdou,“ popsala tragédii další svědkyně. Podle informací deníku Plus JEDEN DEŇ se bývalý policista psychicky zhroutil a v současnou chvíli je pod silnými sedativy. Výslechu není prozatím schopný.

Sousedé jsou stále v šoku

Lidé z Čachtic stále nemohou uvěřit tomu, co se v obci v neděli odehrálo. „Je to dobrý chlap, slušný, zdravil. Nevím, co víc říct, je to neštěstí na obou stranách,“ nechal se slyšet jeden ze sousedů.

Obyvatelé obce truchlí nad vyhaslým životem mladé maminky a oblíbené učitelky z mateřinky. „Byla takové usměvavé sluníčko a byla věčně dobře naladěná. Krásná, milá ženská, tohle se nemělo stát,“ uzavřela incident další ze sousedek.