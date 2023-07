Brutální napadení Andrejky (11): Projevila se u ní duševní nemoc!

Tehdy jedenáctiletou Andrejku z Miloslavova napadla loni skupina starších dětí. Dívku násilím opily, zbily, vysvlékly do naha a všechno si natáčely na mobil. Hrozivé video se dostalo na sociální sítě a to pachatele usvědčilo. Od incidentu už ale uplynula dlouhá doba a případ se zatím nijak nepohnul! Proč?

Loni 2. ledna se dnes už dvanáctileté Andrejce stalo něco hrozného, co ji navždy poznamenalo. Skupina starších dětí sestávající ze tří chlapců a dvou dívek, kteří terorizují celou dědinu Miloslavov, dívenku vylákali ven, přesněji do areálu tamního zemědělského družstva. Tam ji násilím opili, brutálně zbili, následně svlékli a celé si to natočili na video!

Pachatelé nahrávku poté zveřejnili na sociálních sítích a Andrejka se z toho sesypala. Matka Katarína vypověděla, že dívka nechtěla chodit do školy ani vycházet z domu a začala navštěvovat psychologa. Mezitím Andrejce začalo psát spoustu slečen v jejím věku s vyjádřením solidarity. To ji potěšilo.

Útok byl podle informací deníku Plus JEDEN DEŇ plánovaný. Za vším stála tehdy šestnáctiletá Ela M., na kterou ještě v listopadu loňského roku podala prokurátorka obžalobu. Nyní jí hrozí trest na dva až pět let, protože napadané dívce diagnostikovali vážné následky.

„Ze znaleckého dokazování vyplynulo, že se u poškozené vyvinulo závažné duševní onemocnění, a to adaptační porucha, tedy porucha přizpůsobení, které vzniklo v příčinné souvislosti s traumatizující událostí a je třeba je posoudit jako těžkou újmu na zdraví,“ uvedl v té době Juraj Chylo z Krajské prokuratury v Bratislavě.

Jak případ pokračuje?

Dodnes však není určen žádný termín jednání. Soudce Městského soudu Bratislava I Juraj Kapinaj vypověděl: „Soudce vyřizuje trestní věci podle toho, jak mu byly přiděleny a přednost dostávají pouze vazební věci. Důvodem, proč tedy stále nebylo vytyčeno hlavní líčení, je neúměrná zatíženost soudce.“ Juraj zároveň slibuje, že termín hlavního líčení bude vytyčen v co nejkratším čase.

Podle jeho slov je ale také důležité si uvědomit, že prostory pro provádění hlavního líčení u Městského soudu Bratislava I nesplňují stanovené podmínky pro provedení důstojného a řádného hlavního líčení. „Vzhledem k tomu, že se jedná o trestní věc, o kterou zjevně projeví zájem veřejnost a média, chci zajistit právě vhodnou a důstojnou jednací místnost,“ uzavřel celou věc Kapinaj.