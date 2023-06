Podcast: Brutální vražda Elišky (†13). Přítel Daniel (14) ji na Valentýna ubodal v chatce

Danielovi B. z Teplic bylo na svátek svatého Valentýna v roce 2016 teprve čtrnáct let. Za sebou už měl ale pěknou řádku problémů se zákonem. Osudného 14. února teenager vylákal svou přítelkyni, o rok mladší Elišku, do zahradní chatky. Tam ji nejprve škrtil a potom jí zasadil několik ran nožem. Dívka neměla šanci přežít.

Mladého Daniela vyšetřovala policie už jako třináctiletého, se spolužáky měl totiž vniknout na zavřenou diskotéku. Necelý rok před vraždou pak shodil stejně starého kamaráda do výtahové šachty a nechal ho tam bez pomoci. Teenager přežil jen díky shodě náhod. V listopadu 2015 pak Daniel umučil a rozřezal kočku. Jeho matka žádala po psychiatrovi ústavní péči, ten to ale odmítl. OSPOD u chlapce následně navrhl ochrannou výchovu, znalci ale tvrdili, že není nebezpečný!

K hrůznému útoku došlo v únoru 2016. Daniel vylákal svou tehdejší přítelkyni Elišku do zahradní chatky, kde ji napadl. Nejprve ji začal škrtit. Když se dívka bránila a kopala kolem sebe, vzal agresivní chlapec nůž a zasadil jí osm ran do krku a hrudníku. Pak odešel za kamarádkou Adélou, o které tvrdil, že je jeho pravou láskou a právě kvůli ní vraždil.

Tvrdil, že rád čichá ke krvi

Mrtvou dívku našla Danielova matka, později policie zatkla i vraha. Z jeho deníku bylo zřejmé, že si svůj krutý čin naplánoval. U soudu měl prý tvrdit, že má rád krev, rád k ní čichá a ochutnává ji. Také údajně řekl, že bude vraždit dál, pokud zůstane na svobodě. Protože mu v době činu nebylo ani 15 let, skončil ve výchovném ústavu v Boleticích. Po dovršení osmnácti let byl převezen do léčebny, kde může zůstat až do konce života. Podle znalců není pravděpodobné, že by u něj někdy úplně vymizela patologická touha po krvi a vyžívání se v násilí.

