Do babyboxu v Nemocnici Milosrdných bratří v Brně odložila v úterý odpoledne žena chlapečka (4 měs.) v modrém kulíšku a svetříku. Jen pár minut předtím se ale snažila předat kojence do péče tamního porodního oddělení. Lékař chlapečka odmítl přijmout...

Službu konající lékař paní vysvětlil, že na neonatologii, která je pro miminka do jednoho měsíce, nejsou na tak velké děti vybaveni. „Ženě doporučil, ať s chlapcem jede na specializované dětské oddělení Dětské nemocnice v Černých Polích,“ řekla mluvčí Nemocnice Milosrdných bratří Andrea Šromová.

Vzdala se práv

Lékař se podle ní zachoval přesně tak, jak měl, z hlediska zákona, předpisů i lékařské etiky. Žena neuposlechla rady doktora a dítě odložila do babyboxu, jen pár kroků od vrátnice. „Tím se vzdala rodičovských práv a osud dítěte bude nyní řešit soud a OSPOD,“ doplnila mluvčí.

Pokud by žena dítě odložila třeba jen v čekárně, lékaři by prý okamžitě zalarmovali policii.

Lékař selhal?

„Matka v zásadě postupovala správně. Dítě neodložila někde na mezi, neublížila mu. Lékař, který ji odmítl, podle mého názoru selhal. V první řadě měl kontaktovat psychologa, který je přece v každé nemocnici. Měl by být empatický a rozpoznat naléhavost situace,“ míní psycholožka Alena Uváčiková.

„Klučík se dovnitř málem nevešel. Okamžitě se spustil alarm a hned se o něj začal starat personál nemocnice. Chlapeček dostal jméno Tomáš,“ prozradil Aha! zakladatel sítě babyboxů v Česku Ludvík Hess (76).

Policie: Není co řešit

Z trestněprávního hlediska ženě nehrozí zřejmě žádný postih. „Nemáme žádné oznámení na podezření z trestného činu nebo přestupku,“ policista Pavel Šváb.

„Jestliže je u nás institut babyboxu a paní jej využila, není z našeho pohledu co řešit,“ dodal Šváb. Trestného činu by se dopustila, pokud by dítě odložila jinde.

Najdou náhradní rodinu

Pokud je dítě zdravé, dlouho v Dětské nemocnici nezůstane. Pracovnice Orgánu sociálně-právní ochrany dítětě (OSPOD) budou Tomíkovi hledat náhradní nebo pěstounskou péči, zpočátku třeba i dočasnou.

Tu pak ještě musí posvětit soud. „Všechny kroky uděláme tak, aby dítě nezůstalo dlouho tam, kde nemá nebo nemusí,“ řekla vedoucí brněnského OSPOD Pavlína Bušinová.

VIDEO: Kolik dětí už zachránily babyboxy v Česku.

délka: 01:50.68 Video Video se připravuje ... Kolik dětí už zachránily babyboxy v Česku Videohub