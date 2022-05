Kroměříží ve čtvrtek otřásla tragická zpráva o tom, že matku (24) a jejího druha stíhá policie pro vraždu čerstvě narozeného dítěte. Policisté dvojici zadrželi, tělíčko ale stále nenašli. Prohledávali i byt ženy v Albertově ulici. Lidé krutý čin odsuzují a poukazují na to, že nedaleko se nachází i babybox, kam bylo možné děťátko umístit.

Zlínští kriminalisté od čtvrtka vyšetřují vraždu novorozence z Kroměříže. Na podezřelou matku je původně upozornil lékař, ke kterému čtyřiadvacetiletá žena přišla po právě prodělaném porodu. Své dítě ale u sebe neměla.

„Žena krátce po ošetření z nemocnice na svou žádost odešla. Ihned po oznámení jsme po rodičce začali pátrat,“ uvedla policejní mluvčí Simona Kyšnerová. Podezřelou ženu a jejího druha následně našli a omezili na osobní svobodě.

Případ si okamžitě převzali krajští kriminalisté, kteří vyšetřují mimo jiné také násilné trestné činy. Ve čtvrtek několik dlouhých hodin pátrali po čerstvě narozeném dítěti, avšak marně. „Prohledávali jsme okolí domu, kontejnery i kanalizaci. V bytě ženy jsme ve večerních hodinách provedli domovní prohlídku,“ dodala policistka.

Případ kvalifikovali jako závažný trestný čin vraždy. „Krajští kriminalisté i nadále na případu usilovně pracují," uvedla Kyšnerová s tím, že budou probíhat znalecká zkoumání a vyhodnocování zajištěných materiálu.

Babybox „za rohem“

Podle serveru Deník.cz měli policisté prohledávat dům v Albertově ulici známý jako Děvín. Zřejmě zde proběhla policejní domovní prohlídka. Jde o jednu z nejproblémovějších čtvrtí v Kroměříži, ve které bydlí zejména sociálně slabší lidí. „Je strašné, co se stalo, ale vůbec mě nepřekvapuje, že k tomu došlo právě tam,“ řekl serveru jeden z tamních obyvatel.

Smutné je navíc také to, že hned v Albertově ulici je i Kroměřížská nemocnice. A v té se nachází mimo jiné i babybox, kam by matka své dítě mohla případně odložit. „Kousek od nemocnice a babyboxu, to je strašný,“ napsal na Facebooku Martin.