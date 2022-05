Policisté do bratislavského Starého Města podle informací TV Markíza vyjížděli 29. dubna. Na místě zasahovali i hasiči, kteří jim pomáhali s otevřením dveří do domu. „Po otevření bylo ve vnitřních prostorách domů nalezené tělo muže bez známek života, kterého se i navzdory snaze záchranářů nepodařilo oživit,“ uvedli policisté podle informací deníku Plus Jeden Deň.

Tělo podle deníku patřilo podnikateli Rastislavovi B. Záchranáři na místě ošetřili i další členy jeho rodiny, kteří byli převezeni do nemocnice. „Můžeme potvrdit zásah záchranářů, které jsme vyslali na pomoc údajně přiotráveným osobám. Na místě incidentu ošetřili a do nemocnice převezli dvě dospělé ženy a dvě děti,“ uvedla mluvčí záchranářů Alena Krčová.

Co se v rodinném domě ve vilové čtvrti odehrálo, nadále zjišťují policisté. Vyloučili však, že by šlo o vraždu. Vyšetřovatelé pracují s verzí, že na vině mohlo být jeho hybridní auto a podnikatel se mohl otrávit výfukovými zplodinami z vozu. Odborníci pro TV Markíza uvedli, že pokud se hybridní vůz nevypne či nedá do parkovacího módu a hrozí mu vybití baterie, může samo od sebe zapnout spalovací motor.