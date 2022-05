Třicetiletá Monika P. (†30) byla na konci dubna nalezena bez známek života ve svém bytě v Bratislavě. Příčinu její smrti policie zatím nezveřejnila, nedá se ovšem vyloučit cizí zavinění. Monika pracovala několik let pro slovenského politika a europoslance Milana Uhrika (37). Ten do minulého roku působil v krajně pravicové politické partaji Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko. Strana pod vedením Mariana Kotleby, soudem uznaného extremisty, se v roce 2018 na sociálních sítích ostře vyjadřovala k zabití novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. A právě tehdejší správu sociálních sítí strany, a potažmo i problematické výroky, měla podle slovenského Deníku N na starosti zesnulá Monika P.

Slovenský Europoslanec Milan Uhrik (37) na konci dubna na svých sociálních sítích informoval o smrti své dlouholeté asistentky Moniky P. (†30). „Včera nás náhle, v mladém věku, opustila naše dlouholetá kolegyně a dobrá kamarádka Monika. Kdo jste ji znali, věnujte jí, prosím, modlitbu a alespoň tichou vzpomínku," napsal politik. Jeho asistentka pro něj pracovala několik let. Podle informací slovenského deníku Nový čas byla nalezena bez známek života v koupelně svého bratislavského bytu.

Slovenská policie dosud neuvedla, co bylo příčinou Moničiny smrti, nelze však vyloučit cizí zavinění. Další slovenský deník Topky.sk ve spojitosti s ženinou smrtí upozornil i na její předchozí kariéru. S Monikou P. je totiž spjat skandál z roku 2018, kdy ještě působila v nechvalně známé slovenské ultrapravicové politické partaji Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko. Začátkem toho roku, 21. února 2018, byl spolu se svou přítelkyní Martinou Kušnírovou ve svém domě ve Veľké Mači u Trnavy zastřelen investigativní novinář Ján Kuciak.

Asistentka se ostře vyjadřovala ke smrti Jána Kuciaka

Podle vyšetřovatelů byl jejich vrahem Miroslav Marček, který u soudu svou vinu přiznal a souhlasil s trestem odnětí svobody v trvání 23 let. Podle kriminalistů se jednalo o úkladnou vraždu, kterou si na objednávku měl zajistit slovenský podnikatel Marian Kočner, o kterém Kuciak v minulosti psal. Vraždu měla zprostředkovat Alena Zs., která si aktuálně za podíl na jiné vraždě odpykává 21letý trest. Kočner byl za padělání směnek odsouzen na 19 let.

Vražda novináře otřásla celým Slovenskem. Našli se ale i tací, kteří Kuciakovu smrt zlehčovali. Například někteří členové již zmíněné krajně pravicové politické partaji Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko. Právě v té působila i zesnulá Monika P. Podle zjištění novináře Jána Benčíka ze slovenského Denníku N byla v době Kuciakovi vraždy Monika správkyní sociálních sítích strany a k vraždě se zde velmi ostře vyjadřovala.

Vražda Jána Kuciaka (†27) a jeho partnerky znovu u soudu: O Kočnerovi a Aleně Zs. rozhodne nový senát

Každý novinář je nájemný žoldák, psala Monika P.

„V podstatě byl popraven mezinárodní zločinec, který se naboural do osobních údajů, mailů a osobních bankovních účtů, které jsou chráněny zákonem. Pochopte, že Kuciak byl jen bílý kůň sorossoidních rozvratných fondů,“ napsala tehdy na sociální sítě strany Monika P. Jednalo se však o prý o její osobní názor, nikoliv o postoj celé partaje.

Dále Monika P. uváděla, že Kuciak údajně spolupracoval s americkou CIA a cílem jeho novinářské práce bylo dehonestovat vybrané slovenské osoby a podnikatele. „Každý novinář je nájemný žoldák, zaměstnaný v imperialistických vydavatelstvích, který slouží zájmům imperialistických chlebodárců, kteří ho vlastní a k dehonestaci,“ psala dále Slovenka.

Důsledky vyvozeny nebyly a Monika P. pro politika pracovala i nadále

Jenže příspěvky byly po vlně kritiky z oficiálních sociálních sítí Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko smazány. Slovenský novinář Ján Benčík ve svém textu z roku 2018 také doplnil, že tehdejší místopředseda strany a poslední zaměstnavatel zesnulé Moniky Milan Uhrik tehdy tvrdil veřejnosti lhal. Celá stránka slovenské partaje totiž byla smazána a Uhrik jako tehdejší místopředseda dušoval, že na stránku nemá dosah a nemůže se zrušením stránky na sociálních sítích cokoliv udělat.

Údajně také slíbil, že ze vzniklého problémy budou vyvozeny důsledky. Jenže nebyly. Monika P. se za své domněnky, prezentované jako názor celé partaje nikdy neomluvila a ve straně dále působila a až do roku 2021, než Uhrik Kolebovce opustil. Politik loni vstoupil do slovenského hnutí Republika, kde mu Monika P. až do své smrti na konci letošního dubna dělala asistentku.