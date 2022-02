Investigativní novinář Ján Kuciak a jeho snoubenka Martina Kušnírová byli 21. února před čtyřmi lety ve svém domě ve Velké Mači, když dovnitř vstoupil vrah a oba dva životy chladnokrevně zničil. Jejich rodiče se o smrti svých dětí dozvěděli až o čtyři dny později. Jozef a Jana Kuciakovi, kteří bydlí v obci Štiavnik poblíž českých hranic, kromě Jána mají ještě děti Marii a Jozefa. Pro server investigace.cz uvedli, že si mysleli, že snoubenci jsou na třídenní nauce o manželství v hlavním městě, a tak je nechtěli rušit. Nicméně jak ubíhaly dny, začali mít o dvojici strach.

Zdrcující oznámení

„Původně jsme chtěli jet do Mači, chtěli jsme zjistit, co se děje. Janko se nám od středy neozýval. Brali jsme to tak, že má třídenní nauku někde v Bratislavě. Kněží někdy chtějí, aby si lidé při přípravě vypínali telefony,“ popsal Jozef pro výše zmíněný server s tím, že jim pak zazvonil telefon a oznámili jim, ať přijedou do Trnavy. Tam jim policisté řekli strašlivou zprávu. „Další tři dny si nepamatuju,“ dodal zdrcený Josef Kuciak.

V Trnavě v budově Národní kriminální agentury se dozvěděla o násilné smrti své dcery i Zlatica Kušnírová, která si do poslední chvíle myslela, že patrně měli autonehodu. Když viděla zdrcené Jánovy rodiče, myslela si, že jsou děti v kómatu. Ani ve snu by ji prý nenapadlo, že jsou mrtví. „Vešli jsme dovnitř se synem i s tím řidičem, proti nám vyšli policajti a ptali se mě, kdo jsem. Když jsem jim to řekla, jeden z nich povídá: Tak vy jste ta paní z východu, matka zavražděné? V tu chvíli mi bylo jasné, že je zle,“ popsala nejhorší chvíle života rodiče máma Martiny, která bydlí v Gregorovcích na východě Slovenska.

Zamrzlý inkoust a rukopis profesionálů

Rodiny obou zavražděných prý nevěřily, že by okolnosti vraždy jejich dětí mohly někdy vyjít najevo. Případu se ujal detektiv Peter Juhás, který pro server investigace.cz uvedl, že ani on nevěřil, že by se vraždu „někdy podařilo objasnit.“ Hned od začátku prý bylo jasné, že se jednalo o zločin, který spáchali profesionálové. „Velice dobře si pamatuji, když jsem poprvé dorazil na místo činu do Velké Mači, byla taková zima, že mi zamrzl inkoust v propisce,“ zavzpomínal na začátky vyšetřování.

Tři za mřížemi

Vražda snoubenců vyvolala obří protesty. Na ulicích se začaly scházet tisíce lidí, kteří požadovaly, aby vražda byla objasněna. Ve vězení skončil Miroslav Marček, který měl figurovat jako vykonavatel samotné vraždy. Za mřížemi skončil i Tomáš Szabó, jenž měl Marčeka na místo vraždy dovézt. Oba dva od soudu dostali pětadvacet let. Patnáct let dostal Zoltán Andruskó, jenž měl být zprostředkovatelem vraždy a za objednavatele označil Alenu Zs. a Mariana Kočnera. Jak Alena Zs., tak Marian Kočner však byli prvoinstančním soudem osvobozeni, avšak po intervenci nejvyššího soudu se mají zodpovídat znovu.

Pieta, která zabolí

Zdrcení rodiče na své tragicky zesnulé děti vzpomínají neustále. Jánovi rodiče každý den dochází na synův hrob. Na výročí smrti se rodiny sejdou, aby uctily památku svých dětí. „Cestovat budeme už přes víkend. Půjdeme i do domu našich dětí ve Velké Mači. Poneseme věnec na plot, půjdeme zapálit svíčky. Máme takový zvyk, že vždy vejdeme do domu. Jen co vkročíme, chytí nás za srdce vzpomínka na to, jak tu ležela v kaluži krve těla Martinky a Janka. Stále to máme před očima. Na těch místech rozsvítíme elektrické svíčky, posedíme v kuchyni, v které zastřelili moji dceru, pomodlíme se růženec a jdeme pryč,“ popsala pro slovenský deník Plus Jeden Deň Zlatica Kušnírová.

VIDEO: Kauza Kuciak zamávala s nedotknutelností na Slovensku, říká novinářka Holcová