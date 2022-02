K vraždě došlo ve slovenské obci Veľká Mača 21. února 2018. První obětí se stala Martina Kušnírová, snoubenka novináře Jána. Vrah ji tehdy střelil jedním výstřelem do hlavy, údajně proto, že nebyl maskovaný a mohla by ho později poznat. Ján se v tu chvíli připravoval na cestu do práce, ještě před tím odešel do sklepa snížit výkon na plynovém kotli.

Když se vracel, potkal se se svým vrahem. Ten mu na schodech zasadil dvě přímé rány do srdce. „Ležel tam na těch schodech a Martinka byla v kuchyni," popsal před lety zdrcený otec Jána Jozef Kuciak. Střelec použil pistoli ráže devět milimetrů. Později byla nalezena ve vodě.

Vražda na objednávku

Kriminalisté zjevně nepočítali s tím, s jak těžkým případem se setkali. Chytit vrahy jim trvalo dlouhých osm měsíců, mezitím se na Slovensku pořádala jedna obrovská demonstrace za druhou, jedna po druhé podávaly demisi i špičky tehdejší vlády. Mezi nimi i ministr kultury, který se nedokázal smířit s tím, že byl za jeho vlády zavražděn novinář nebo ministr vnitra, který čelil kritice za to, že je odpovědný za neřešení různých kauz.

Případ vyšetřovali jako úkladnou vraždu. Podle vyšetřovatelů byl vrahem Miroslav Marček, kterého na místo dovezl jeho bratranec Tomáš Szabó. Vrah před soudem svou vinu přiznal a souhlasil se svým trestem 23 let vězení. Objednávku dostal už v roce 2017, tehdy měl Kuciaka unést a až poté zabít tak, aby nebyl nikdy nalezen, podle něj to ale nebylo reálné. Szabó za účast na vraždě dostal patnáctiletý trest vězení.

Objednavatelem vraždy měl být podnikatel Marián Kočner, o kterém Kuciak psal v souvislosti s jeho ekonomickou činností, publikace článků mu mohla pokazit vstup do politické sféry. Novinář si od Kočnera vyslechl i výhružky, které směřoval nejen na něj, ale i na jeho rodinu. Zprostředkovatelkou vraždy měla být Alena Zs. Druhotným zprostředkovatelem byl Zoltán Adruskó, který od soudu odešel s desetiletým trestem.

Nechali ho sledovat

Kočner byl odsouzen jen ve věci nedovoleného ozbrojování k peněžitému trestu, společně s Alenou svou vinu na vraždě Kuciaka popřeli. Kočner si v současné době odpykává devatenáctiletý trest vězení za padělání směnek, a Alena Zs., jež byla loni odsouzena za podíl na jiné vraždě, k trestu 21 let.

V případu figuroval i bývalý šéf slovenské civilní tajné služby SIS a někdejší novinář Peter Tóth. Ten zorganizoval sledovací akci novináře, zadavatelem byl opět Kočner. Později byl veden jako tajný svědek a s detektivy spolupracoval.

Soud nekončí

Na konec února vypsal Specializovaný trestní soud nové líčení v případu vraždy novináře. Podle listu Denník N soud případ Kuciakovy vraždy projedná s kauzou přípravy vražd někdejších elitních prokurátorů a právníka; oba případy spojují osoby obžalovaných.