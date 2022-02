Pětadvacet let nebo až doživotí. Takový trest čeká v případě prokázání viny matku Evu, která měla v úterý v bytě ve Spišské Nové Vsi ubodat svou teprve patnáctiletou dceru Bibianku. Nebohé dívence už nebylo pomoci. Matka se poté neúspěšně pokusila o sebevraždu a leží v nemocnici. Ze strašného mordu už ji kriminalisté obvinili.

„Vyšetřovatel odboru kriminální policie v Košicích obvinil ze zvlášť závažného zločinu vraždy osmatřicetiletou ženu ze Spišské Nové Vsi, která v přesně nezjištěném čase z pondělí na úterý v úmyslu zabít svou patnáctiletou dceru, ji opakovaně napadla ostrým předmětem,“ potvrdili policisté podle serveru topky.sk.

Jak dále detektivové uvedli, jestliže se prokáže matčina vina, hrozí ženě pětadvacet let za mřížemi, nebo dokonce doživotí. Vzhledem k citlivosti případu nebudou zveřejňovat další informace. Motiv údajné vraždy tak zůstává neznámý.

Jak již dříve deník Blesk informoval, do bytu, kde se tragédie odehrála, se nejprve snažila dostat babička. Bylo ale zamčeno. Na místo se až skrze okno dostali hasiči. To, co spatřili, už z paměti jen tak nevymažou. V pokoji ležela nebohá Bibiana v kaluži krve.

Bývalá třídní učitelka zavražděné dívenky uvedla, že Bibiana byla svědomitá, skromná a zodpovědná. Ze všeho nejvíc milovala herectví a toužila se stát slavnou. Bibiana byla před tragickou smrtí několik dní doma, protože žáci měli nařízenou distanční výuku. Není tajemstvím, že dívčina matka nebyla z její vášně pro herectví nadšená. Chtěla, aby se vydala cestou ekonomie.